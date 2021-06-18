https://ria.ru/20210618/latviya-1737603540.html
Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке
Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке - РИА Новости, 18.06.2021
Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке
Программы на русском языке, которые выходили в телевизионный эфир финансируемого из госбюджета Латвии общественного телевидения в течении 30 лет, больше не... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:23
2021-06-18T17:23
2021-06-18T17:23
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РИГА, 18 июн – РИА Новости. Программы на русском языке, которые выходили в телевизионный эфир финансируемого из госбюджета Латвии общественного телевидения в течении 30 лет, больше не будут доступны в телеэфире, рассказала в пятницу в последней программе "Точки над i" на LTV7 главный редактор Русского вещания Екатерина Сафронова.Ранее Совет по электронным СМИ Латвии принял решение о закрытии Русского вещания в телевизионном эфире и переводе его в Интернет на сайт Rus.lsm.lv"С реорганизацией работы Русского вещания LTV7, которому предстоит с осени уйти из наземного телевещания в сеть Интернет, будет утрачена немалая часть зрителей из числа тех 30-40 тысяч человек, которые каждый вечер смотрят по телевизору выпуск новостей на русском языке "Сегодня вечером". Смотреть нас можно будет на портале rus.lsm.lv", - рассказала Сафронова.В эфире Латвийского телевидения передачи на русском языке присутствовали последние 30 лет.Русское вещание LTV7 на этой неделе закрывает телевизионный сезон программами "Маленькая пятница", "Точки над i" и "Личное дело". Впрочем, летом каждый рабочий день в 19:00 будет возможность по-прежнему следить за новостями в программе "Сегодня вечером". С сентября программ на русском языке в эфире Латвийского общественного телевидения больше не будет.В Латвии два общественных телеканала, которые финансируются из государственного бюджета, – LTV1 и LTV7.
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россия, латвия, в мире
Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке
Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке
РИГА, 18 июн – РИА Новости.
Программы на русском языке, которые выходили в телевизионный эфир финансируемого из госбюджета Латвии
общественного телевидения в течении 30 лет, больше не будут доступны в телеэфире, рассказала в пятницу в последней программе "Точки над i" на LTV7
главный редактор Русского вещания Екатерина Сафронова.
Ранее Совет по электронным СМИ Латвии принял решение о закрытии Русского вещания в телевизионном эфире и переводе его в Интернет на сайт Rus.lsm.lv
"С реорганизацией работы Русского вещания LTV7, которому предстоит с осени уйти из наземного телевещания в сеть Интернет, будет утрачена немалая часть зрителей из числа тех 30-40 тысяч человек, которые каждый вечер смотрят по телевизору выпуск новостей на русском языке "Сегодня вечером". Смотреть нас можно будет на портале rus.lsm.lv", - рассказала Сафронова.
В эфире Латвийского телевидения передачи на русском языке присутствовали последние 30 лет.
Русское вещание LTV7 на этой неделе закрывает телевизионный сезон программами "Маленькая пятница", "Точки над i" и "Личное дело". Впрочем, летом каждый рабочий день в 19:00 будет возможность по-прежнему следить за новостями в программе "Сегодня вечером". С сентября программ на русском языке в эфире Латвийского общественного телевидения больше не будет.
В Латвии два общественных телеканала, которые финансируются из государственного бюджета, – LTV1 и LTV7.