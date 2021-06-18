https://ria.ru/20210618/latviya-1737603540.html

Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке

Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке - РИА Новости, 18.06.2021

Латвийское телевидение закроет вещание на русском языке

Программы на русском языке, которые выходили в телевизионный эфир финансируемого из госбюджета Латвии общественного телевидения в течении 30 лет, больше не... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:23

2021-06-18T17:23

2021-06-18T17:23

россия

латвия

в мире

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/155975/36/1559753616_0:132:2500:1538_1920x0_80_0_0_e0c61f4b630d578b27a91b7fa912a6a2.jpg

РИГА, 18 июн – РИА Новости. Программы на русском языке, которые выходили в телевизионный эфир финансируемого из госбюджета Латвии общественного телевидения в течении 30 лет, больше не будут доступны в телеэфире, рассказала в пятницу в последней программе "Точки над i" на LTV7 главный редактор Русского вещания Екатерина Сафронова.Ранее Совет по электронным СМИ Латвии принял решение о закрытии Русского вещания в телевизионном эфире и переводе его в Интернет на сайт Rus.lsm.lv"С реорганизацией работы Русского вещания LTV7, которому предстоит с осени уйти из наземного телевещания в сеть Интернет, будет утрачена немалая часть зрителей из числа тех 30-40 тысяч человек, которые каждый вечер смотрят по телевизору выпуск новостей на русском языке "Сегодня вечером". Смотреть нас можно будет на портале rus.lsm.lv", - рассказала Сафронова.В эфире Латвийского телевидения передачи на русском языке присутствовали последние 30 лет.Русское вещание LTV7 на этой неделе закрывает телевизионный сезон программами "Маленькая пятница", "Точки над i" и "Личное дело". Впрочем, летом каждый рабочий день в 19:00 будет возможность по-прежнему следить за новостями в программе "Сегодня вечером". С сентября программ на русском языке в эфире Латвийского общественного телевидения больше не будет.В Латвии два общественных телеканала, которые финансируются из государственного бюджета, – LTV1 и LTV7.

https://ria.ru/20210617/latviya-1737451987.html

россия

латвия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, латвия, в мире