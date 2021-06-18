https://ria.ru/20210618/krym-1737639291.html

В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней

В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней - РИА Новости, 18.06.2021

В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней

Ущерб, нанесенный Крыму стихией, установят в течение трех дней, после чего республика обратится за помощью в федеральный центр, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T20:41

2021-06-18T20:41

2021-06-18T20:41

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ущерб, нанесенный Крыму стихией, установят в течение трех дней, после чего республика обратится за помощью в федеральный центр, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Реально ущерб посчитать быстро не сможем. Комиссии все выходят работать по всем муниципальным образованиях в субботу. В течение трех дней готовы практически установить полный объем ущерба и, скорее всего, будем обращаться к главе государства и к федеральному правительству, потому что в полном объеме сами осилить эту ситуацию не сможем", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков - 82 миллиметра. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737633785.html

керчь

ялта

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, ялта, происшествия