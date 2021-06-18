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В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней
В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней - РИА Новости, 18.06.2021
В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней
Ущерб, нанесенный Крыму стихией, установят в течение трех дней, после чего республика обратится за помощью в федеральный центр, сообщил глава региона Сергей... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T20:41
2021-06-18T20:41
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
керчь
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ущерб, нанесенный Крыму стихией, установят в течение трех дней, после чего республика обратится за помощью в федеральный центр, сообщил глава региона Сергей Аксенов."Реально ущерб посчитать быстро не сможем. Комиссии все выходят работать по всем муниципальным образованиях в субботу. В течение трех дней готовы практически установить полный объем ущерба и, скорее всего, будем обращаться к главе государства и к федеральному правительству, потому что в полном объеме сами осилить эту ситуацию не сможем",&nbsp;- сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков - 82 миллиметра. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, ялта, происшествия
В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней
20:41 18.06.2021
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Керчи из-за ливней
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В Крыму оценят ущерб от подтоплений в течение трех дней

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ущерб, нанесенный Крыму стихией, установят в течение трех дней, после чего республика обратится за помощью в федеральный центр, сообщил глава региона Сергей Аксенов.
"Реально ущерб посчитать быстро не сможем. Комиссии все выходят работать по всем муниципальным образованиях в субботу. В течение трех дней готовы практически установить полный объем ущерба и, скорее всего, будем обращаться к главе государства и к федеральному правительству, потому что в полном объеме сами осилить эту ситуацию не сможем", - сказал Аксенов в эфире телеканала "Россия 24".
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков - 82 миллиметра. В пятницу циклон перекинулся на Ялту, вызвав выход реки из берегов, подтопление улиц и домов. В результате ЧС один человек погиб.
Автомобиль МЧС РФ на одной из улиц Ялты - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 20:04
В Ялте заявили о колоссальном ущербе из-за подтоплений
 
Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)КерчьЯлтаПроисшествия
 
 
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