https://ria.ru/20210618/krym-1737602859.html

Минэнерго сообщило, когда в Крыму восстановят электроснабжение

Минэнерго сообщило, когда в Крыму восстановят электроснабжение - РИА Новости, 18.06.2021

Минэнерго сообщило, когда в Крыму восстановят электроснабжение

Энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей в Крыму будет восстановлено по мере снижения уровня воды, сообщается на... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:20

2021-06-18T17:20

2021-06-18T17:20

подтопления в крыму

россия

сергей аксенов (политик)

керчь

министерство энергетики рф (минэнерго россии)

ялта

республика крым

происшествия

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей в Крыму будет восстановлено по мере снижения уровня воды, сообщается на сайте Минэнерго РФ.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Въезд в Ялту из-за подтоплений и ливня закрыт."Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Республике Крым ... По мере снижения уровня воды энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей будет восстановлено", - говорится в сообщении.Отмечается, что было проведено обследование энергетических объектов и, по данным регионального штаба, значительных повреждений не зафиксировано. Добавляется также, что большая часть нарушений электроснабжения связана с превентивным отключением оборудования для обеспечения безопасности.В настоящее время аварийно-восстановительные работы ведут 83 бригады энергетиков в составе 243 человек и 82 единиц техники. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в Ленинском районе и городских округах Керчь и Ялта.

https://ria.ru/20210618/krym-1737599143.html

https://ria.ru/20210618/yalta-1737596476.html

россия

керчь

ялта

республика крым

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), керчь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ялта, республика крым, происшествия