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Минэнерго сообщило, когда в Крыму восстановят электроснабжение
Минэнерго сообщило, когда в Крыму восстановят электроснабжение - РИА Новости, 18.06.2021
Минэнерго сообщило, когда в Крыму восстановят электроснабжение
Энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей в Крыму будет восстановлено по мере снижения уровня воды, сообщается на... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:20
2021-06-18T17:20
подтопления в крыму
россия
сергей аксенов (политик)
керчь
министерство энергетики рф (минэнерго россии)
ялта
республика крым
происшествия
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей в Крыму будет восстановлено по мере снижения уровня воды, сообщается на сайте Минэнерго РФ.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Въезд в Ялту из-за подтоплений и ливня закрыт."Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Республике Крым ... По мере снижения уровня воды энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей будет восстановлено", - говорится в сообщении.Отмечается, что было проведено обследование энергетических объектов и, по данным регионального штаба, значительных повреждений не зафиксировано. Добавляется также, что большая часть нарушений электроснабжения связана с превентивным отключением оборудования для обеспечения безопасности.В настоящее время аварийно-восстановительные работы ведут 83 бригады энергетиков в составе 243 человек и 82 единиц техники. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в Ленинском районе и городских округах Керчь и Ялта.
https://ria.ru/20210618/krym-1737599143.html
https://ria.ru/20210618/yalta-1737596476.html
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подтопления в крыму, россия, сергей аксенов (политик), керчь, министерство энергетики рф (минэнерго россии), ялта, республика крым, происшествия
Минэнерго сообщило, когда в Крыму восстановят электроснабжение
17:20 18.06.2021
 
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в FacebookПоследствия сильных ливней в Керчи
Последствия сильных ливней в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

В Минэнерго заявили, что электроснабжение в Крыму восстановят по мере снижения уровня воды

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей в Крыму будет восстановлено по мере снижения уровня воды, сообщается на сайте Минэнерго РФ.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда. Въезд в Ялту из-за подтоплений и ливня закрыт.
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"Правительственная комиссия по обеспечению безопасности электроснабжения (федеральный штаб) держит на особом контроле ситуацию с энергоснабжением потребителей в Республике Крым ... По мере снижения уровня воды энергетическое оборудование будет включаться в работу и электроснабжение потребителей будет восстановлено", - говорится в сообщении.
Отмечается, что было проведено обследование энергетических объектов и, по данным регионального штаба, значительных повреждений не зафиксировано. Добавляется также, что большая часть нарушений электроснабжения связана с превентивным отключением оборудования для обеспечения безопасности.
В настоящее время аварийно-восстановительные работы ведут 83 бригады энергетиков в составе 243 человек и 82 единиц техники. Без электроснабжения остается часть бытовых потребителей в Ленинском районе и городских округах Керчь и Ялта.
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Подтопления в КрымуРоссияСергей Аксенов (политик)КерчьМинистерство энергетики РФ (Минэнерго России)ЯлтаРеспублика КрымПроисшествия
 
 
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