https://ria.ru/20210618/krym-1737599143.html
Режим ЧС ввели еще в двух районах Крыма
Режим ЧС ввели еще в двух районах Крыма - РИА Новости, 18.06.2021
Режим ЧС ввели еще в двух районах Крыма
Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней введен в Феодосии и Кировском районе, решение принято на заседании оперативного штаба в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:04
2021-06-18T17:04
2021-06-18T17:24
подтопления в крыму
керчь
феодосия
кировский район
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Режим чрезвычайной ситуации регионального масштаба из-за сильных ливней введен в Феодосии и Кировском районе, решение принято на заседании оперативного штаба в пятницу, сообщил советник главы региона Олег Крючков.Ранее сообщалось о действии режима на территории Керчи и Ялты."Режим ЧС регионального масштаба ввели в Феодосии, Кировском районе, Ялте", - сказал журналистам Крючков.Решение принято на заседании оперативного штаба в пятницу.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
https://ria.ru/20210618/krym-1737552417.html
https://ria.ru/20210607/pavodki-1736001889.html
керчь
феодосия
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подтопления в крыму, керчь, феодосия, кировский район
Режим ЧС ввели еще в двух районах Крыма
17:04 18.06.2021 (обновлено: 17:24 18.06.2021)
Режим ЧС ввели еще в двух районах Крыма из-за сильных ливней