https://ria.ru/20210618/krym-1737592637.html

В Керчи восстановили водоснабжение

В Керчи восстановили водоснабжение - РИА Новости, 18.06.2021

В Керчи восстановили водоснабжение

Водоснабжение Керчи и прилегающих районов на востоке Крыма, пострадавших от сильных дождей, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:30

2021-06-18T16:30

2021-06-18T16:48

сергей аксенов (политик)

распространение коронавируса

подтопление на востоке крыма

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Водоснабжение Керчи и прилегающих районов на востоке Крыма, пострадавших от сильных дождей, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."Водоснабжение в городе Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - говорится в сообщении.При этом, по данным спасателей, в Керчи остаются подтопленными 94 придомовые территории и домовладения, городская больница №1."В больнице подтоплен цокольный этаж, уровень воды снизился на 88 см и составляет 32 см. В больнице находится 182 человека, в том числе 142 больных в стационаре, 5 больных в реанимации, из них 4 находятся на аппаратах ИВЛ, 35 сотрудников. Эвакуация больных не планируется", - отметили спасатели.Кроме того, без газоснабжения остается 11 абонент, без электричества – 3421 человек.В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737560845.html

https://ria.ru/20210618/yalta-1737585033.html

керчь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

сергей аксенов (политик), подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия