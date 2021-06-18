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В Керчи восстановили водоснабжение
В Керчи восстановили водоснабжение - РИА Новости, 18.06.2021
В Керчи восстановили водоснабжение
Водоснабжение Керчи и прилегающих районов на востоке Крыма, пострадавших от сильных дождей, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:30
2021-06-18T16:48
сергей аксенов (политик)
распространение коронавируса
подтопление на востоке крыма
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Водоснабжение Керчи и прилегающих районов на востоке Крыма, пострадавших от сильных дождей, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма."Водоснабжение в городе Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - говорится в сообщении.При этом, по данным спасателей, в Керчи остаются подтопленными 94 придомовые территории и домовладения, городская больница №1."В больнице подтоплен цокольный этаж, уровень воды снизился на 88 см и составляет 32 см. В больнице находится 182 человека, в том числе 142 больных в стационаре, 5 больных в реанимации, из них 4 находятся на аппаратах ИВЛ, 35 сотрудников. Эвакуация больных не планируется", - отметили спасатели.Кроме того, без газоснабжения остается 11 абонент, без электричества – 3421 человек.В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
https://ria.ru/20210618/podtoplenie-1737560845.html
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сергей аксенов (политик), подтопление на востоке крыма, керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
В Керчи восстановили водоснабжение
16:30 18.06.2021 (обновлено: 16:48 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Константин Михальчевский / Перейти в фотобанкПоследствия подтопления в Керчи из-за ливней
Последствия подтопления в Керчи из-за ливней - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Константин Михальчевский
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В восточных районах Крыма восстановили водоснабжение

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Водоснабжение Керчи и прилегающих районов на востоке Крыма, пострадавших от сильных дождей, восстановлено, сообщает пресс-служба МЧС Крыма.
"Водоснабжение в городе Керчь, Ленинском и Кировском районах восстановлено", - говорится в сообщении.
При этом, по данным спасателей, в Керчи остаются подтопленными 94 придомовые территории и домовладения, городская больница №1.
"В больнице подтоплен цокольный этаж, уровень воды снизился на 88 см и составляет 32 см. В больнице находится 182 человека, в том числе 142 больных в стационаре, 5 больных в реанимации, из них 4 находятся на аппаратах ИВЛ, 35 сотрудников. Эвакуация больных не планируется", - отметили спасатели.
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В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Глава Крыма Сергей Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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Распространение коронавирусаСергей Аксенов (политик)Подтопление на востоке КрымаКерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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