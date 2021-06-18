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Аксенов заявил об отсутствии риска для туристов в подтопленной Ялте
Аксенов заявил об отсутствии риска для туристов в подтопленной Ялте - РИА Новости, 18.06.2021
Аксенов заявил об отсутствии риска для туристов в подтопленной Ялте
Никакого риска для туристов в Ялте нет, со всеми отелями и санаториями в пострадавшем от подтоплений городе установлена связь, сообщил глава Крыма Сергей... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:20
2021-06-18T16:20
2021-06-18T16:20
подтопление на востоке крыма
россия
янина павленко
сергей аксенов (политик)
ялта
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Никакого риска для туристов в Ялте нет, со всеми отелями и санаториями в пострадавшем от подтоплений городе установлена связь, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.Ранее глава города Янина Павленко заявила, что погодные условия в Ялте улучшаются, дождь практически прекратился, в городе выпало более 135 миллиметров осадков, схожая ситуация была около 100 лет назад."Со всеми отелями и санаториями установлена связь, некоторые из них сейчас обесточены, но серьезных проблем нет. Никакого риска для туристов нет", - написал Аксенов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".При этом, по его словам, ситуация в Ялте остается сложной. "Такого количества осадков здесь не было давно. Есть подтопления в центральной части города, есть подтопления некоторых средств размещения, но ситуация под контролем, работают спасатели и приданные части Черноморского флота РФ. Жертв, к счастью, нет", - подчеркнул глава республики.
https://ria.ru/20210607/pavodki-1736001889.html
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подтопление на востоке крыма, россия, янина павленко, сергей аксенов (политик), ялта
Аксенов заявил об отсутствии риска для туристов в подтопленной Ялте
Глава Крыма Аксенов заявил об отсутствии риска для туристов в подтопленной Ялте