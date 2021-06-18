https://ria.ru/20210618/krym-1737572747.html

Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи

Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи - РИА Новости, 18.06.2021

Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи

Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наградить спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий подтопления в Керчи, в том числе и тех, кто вплавь... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:42

2021-06-18T14:42

2021-06-18T14:42

подтопление на востоке крыма

сергей аксенов (политик)

керчь

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наградить спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий подтопления в Керчи, в том числе и тех, кто вплавь сопровождал лодки во время эвакуации людей.Аксенов в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке. Видео вызвало общественный резонанс, так как за лодкой плыли люди в гидрокостюмах. В свою очередь глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что сотрудники обеспечивали безопасность и сопровождали лодку для исключения каких-либо происшествий. Это делали для всех жителей, которых эвакуировали из подтопленных домов."Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Поощрим всех, включая пловцов, которые наш Крым вчера продвигали. Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хороший", – сказал Аксенов журналистам.В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.

https://ria.ru/20210618/krym-1737552417.html

керчь

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия