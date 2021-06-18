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Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи
Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи - РИА Новости, 18.06.2021
Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наградить спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий подтопления в Керчи, в том числе и тех, кто вплавь... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:42
2021-06-18T14:42
подтопление на востоке крыма
сергей аксенов (политик)
керчь
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наградить спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий подтопления в Керчи, в том числе и тех, кто вплавь сопровождал лодки во время эвакуации людей.Аксенов в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке. Видео вызвало общественный резонанс, так как за лодкой плыли люди в гидрокостюмах. В свою очередь глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что сотрудники обеспечивали безопасность и сопровождали лодку для исключения каких-либо происшествий. Это делали для всех жителей, которых эвакуировали из подтопленных домов."Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Поощрим всех, включая пловцов, которые наш Крым вчера продвигали. Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хороший", – сказал Аксенов журналистам.В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
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подтопление на востоке крыма, сергей аксенов (политик), керчь, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), происшествия
Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи
14:42 18.06.2021
 
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в FacebookГлава Крыма Сергей Аксенов в Керчи
Глава Крыма Сергей Аксенов в Керчи - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : страница главы администрации города Керчи Сергея Бороздина в Facebook

Глава Крыма Аксенов пообещал поощрить спасателей, работавших в Керчи

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Глава Крыма Сергей Аксенов пообещал наградить спасателей, принимавших участие в ликвидации последствий подтопления в Керчи, в том числе и тех, кто вплавь сопровождал лодки во время эвакуации людей.
Аксенов в четверг прибыл в Керчь для оценки ситуации с подтоплением города из-за ливней. На кадрах телеканала "Крым24" видно, как он осматривает подтопленные районы на моторной лодке. Видео вызвало общественный резонанс, так как за лодкой плыли люди в гидрокостюмах. В свою очередь глава МЧС Крыма Сергей Садаклиев заявил, что сотрудники обеспечивали безопасность и сопровождали лодку для исключения каких-либо происшествий. Это делали для всех жителей, которых эвакуировали из подтопленных домов.
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"Самое малое, что могут сделать органы власти, это слова благодарности сказать и отметить государственными наградами. Поощрим всех, включая пловцов, которые наш Крым вчера продвигали. Молодцы МЧС, двигались уверенно, кроль был хороший", – сказал Аксенов журналистам.
В ночь на четверг в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра), дождь продолжается и в пятницу. В результате выхода из берегов реки Мелек-Чесме часть Керчи была обесточена, частично отсутствовало водоснабжение и водоотведение. Аксенов ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
 
Подтопление на востоке КрымаСергей Аксенов (политик)КерчьМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Происшествия
 
 
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