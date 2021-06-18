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Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210618/krym-1737552417.html
Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду
Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду - РИА Новости, 18.06.2021
Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду
Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на погодные условия, сообщил в пятницу на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:54
2021-06-18T13:54
подтопления в крыму
туризм
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куда можно лететь
отдых на море
туризм
туристы
михаил развожаев
сергей аксенов (политик)
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на погодные условия, сообщил в пятницу на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда."В Крыму сейчас все больше похоже на стихийное бедствие. И без коронавируса там есть, о чем заботиться. Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит, и там введён режим чрезвычайной ситуации, идёт разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но, что касается туризма, то самолёты все равно летят, туристы едут", – сказал Волков.Он также отметил, что параллельно власти Крыма и Севастополя разрабатывают ряд дополнительных ограничительных мер связанных с коронавирусом. "С 28 июня Севастополь планирует ввести требования по заселению в гостиницы исключительно с антителами и с вакциной. Это вызвало огромный резонанс. Время подготовиться есть. Но, с другой стороны, сейчас в удаленном формате мы обсуждаем с правительством и омбудсменом эти ограничения. Предлагаем их пока снять, потому что пока к этому не готовы, а брони уже на 100 процентов до конца лета здесь имеются", – добавил Волков.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг в ходе заседания регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил, что заселение в гостиницы Севастополя будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или медсправки на наличие антител.
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подтопления в крыму, отдых в россии 2021 летом, куда можно лететь, отдых на море, туризм, туристы, михаил развожаев, сергей аксенов (политик), керчь, новости - туризм, ялта, евпатория, севастополь
Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду
13:54 18.06.2021
 
© Фото : Янина Павленко/FacebookПоследствия ливней в Ялте
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Янина Павленко/Facebook

Исполнительный директор ОСИГ: российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на погодные условия, сообщил в пятницу на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.
Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда.
"В Крыму сейчас все больше похоже на стихийное бедствие. И без коронавируса там есть, о чем заботиться. Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит, и там введён режим чрезвычайной ситуации, идёт разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но, что касается туризма, то самолёты все равно летят, туристы едут", – сказал Волков.
Он также отметил, что параллельно власти Крыма и Севастополя разрабатывают ряд дополнительных ограничительных мер связанных с коронавирусом. "С 28 июня Севастополь планирует ввести требования по заселению в гостиницы исключительно с антителами и с вакциной. Это вызвало огромный резонанс. Время подготовиться есть. Но, с другой стороны, сейчас в удаленном формате мы обсуждаем с правительством и омбудсменом эти ограничения. Предлагаем их пока снять, потому что пока к этому не готовы, а брони уже на 100 процентов до конца лета здесь имеются", – добавил Волков.
Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг в ходе заседания регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил, что заселение в гостиницы Севастополя будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или медсправки на наличие антител.
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 12:25Туризм
Въезд в Ялту временно перекрыли из-за подтоплений
 
ТуризмПодтопления в Крымуотдых в России 2021 летомкуда можно лететьотдых на мореТуризмтуристыМихаил РазвожаевСергей Аксенов (политик)КерчьНовости - ТуризмЯлтаЕвпаторияСевастополь
 
 
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