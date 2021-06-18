https://ria.ru/20210618/krym-1737552417.html

Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду

Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду - РИА Новости, 18.06.2021

Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на непогоду

Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на погодные условия, сообщил в пятницу на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:54

2021-06-18T13:54

2021-06-18T13:54

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туризм

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михаил развожаев

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Российские туристы продолжают лететь в Крым, несмотря на погодные условия, сообщил в пятницу на пресс-конференции вице-президент – исполнительный директор Общенационального союза индустрии гостеприимства (ОСИГ) Алексей Волков.Мощный циклон принес в Крым ливни, которые в четверг привели к подтоплению более 300 домовладений на востоке полуострова, за ночь в Керчи и близлежащих районах выпало почти две месячные нормы осадков (82 миллиметра). Дожди в пятницу продолжаются в Ялте, Симферополе, Севастополе, Евпатории. Глава Крыма Сергей Аксенов указом ввел режим ЧС регионального масштаба в Крыму, на ликвидацию последствий будут выделены средства из резервного фонда."В Крыму сейчас все больше похоже на стихийное бедствие. И без коронавируса там есть, о чем заботиться. Ситуация в Ялте катастрофическая. Есть определенные сложности в Севастополе. Керчь до сих пор отходит, и там введён режим чрезвычайной ситуации, идёт разбор завалов, решаются вопросы с компенсациями для граждан. Но, что касается туризма, то самолёты все равно летят, туристы едут", – сказал Волков.Он также отметил, что параллельно власти Крыма и Севастополя разрабатывают ряд дополнительных ограничительных мер связанных с коронавирусом. "С 28 июня Севастополь планирует ввести требования по заселению в гостиницы исключительно с антителами и с вакциной. Это вызвало огромный резонанс. Время подготовиться есть. Но, с другой стороны, сейчас в удаленном формате мы обсуждаем с правительством и омбудсменом эти ограничения. Предлагаем их пока снять, потому что пока к этому не готовы, а брони уже на 100 процентов до конца лета здесь имеются", – добавил Волков.Губернатор Севастополя Михаил Развожаев в четверг в ходе заседания регионального штаба по предотвращению распространения коронавируса сообщил, что заселение в гостиницы Севастополя будет возможно только при предъявлении сертификата о вакцинации от COVID-19 или медсправки на наличие антител.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737544182.html

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ялта

евпатория

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