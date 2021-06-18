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В Ялте затопило крокодиляриум
В Ялте затопило крокодиляриум - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте затопило крокодиляриум
Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:53
2021-06-18T19:57
подтопление на востоке крыма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко."Вес пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", - сказал Жиленко.Он добавил, что помещение было залито водой полностью, "до потолка". Всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.Он добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока неизвестно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Крокодиляриум расположен рядом с ялтинской рекой Дерекойка
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подтопление на востоке крыма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, происшествия
В Ялте затопило крокодиляриум
17:53 18.06.2021 (обновлено: 19:57 18.06.2021)
 
© Фото : сайт мэрии ЯлтыПоследствия ливней в Ялте
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : сайт мэрии Ялты

В Ялте затопило крокодиляриум

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.
"Вес пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", - сказал Жиленко.
Он добавил, что помещение было залито водой полностью, "до потолка". Всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Он добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока неизвестно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Крокодиляриум расположен рядом с ялтинской рекой Дерекойка
 
Подтопление на востоке КрымаМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)ЯлтаПроисшествия
 
 
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