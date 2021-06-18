https://ria.ru/20210618/krokodilyarium-1737609018.html

В Ялте затопило крокодиляриум

В Ялте затопило крокодиляриум - РИА Новости, 18.06.2021

В Ялте затопило крокодиляриум

Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:53

2021-06-18T17:53

2021-06-18T19:57

подтопление на востоке крыма

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ялта

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко."Вес пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", - сказал Жиленко.Он добавил, что помещение было залито водой полностью, "до потолка". Всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.Он добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока неизвестно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Крокодиляриум расположен рядом с ялтинской рекой Дерекойка

ялта

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопление на востоке крыма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, происшествия