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В Ялте затопило крокодиляриум
В Ялте затопило крокодиляриум - РИА Новости, 18.06.2021
В Ялте затопило крокодиляриум
Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:53
2021-06-18T17:53
2021-06-18T19:57
подтопление на востоке крыма
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ялта
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко."Вес пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", - сказал Жиленко.Он добавил, что помещение было залито водой полностью, "до потолка". Всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.Он добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока неизвестно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Крокодиляриум расположен рядом с ялтинской рекой Дерекойка
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопление на востоке крыма, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ялта, происшествия
В Ялте затопило крокодиляриум
17:53 18.06.2021 (обновлено: 19:57 18.06.2021)
В Ялте затопило крокодиляриум
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Ялтинский крокодиляриум с более чем 200 крокодилами был полностью затоплен в результате потопа из-за выхода рек из русел, рептилии были спасены, сообщил РИА Новости владелец крокодиляриума Виктор Жиленко.
"Вес пропало, но, слава богу, успели эвакуировать. Часть разобрали по домам, часть перевезли в Алуштинский аквариум, часть лежит в маленьких вольерах перед входом. Больших крокодилов достать не смогли оттуда, поэтому они потоп пережидали в помещении. Нас спасает МЧС, большие крокодилы выплыли, все живы, вроде никого не забыли", - сказал Жиленко.
Он добавил, что помещение было залито водой полностью, "до потолка". Всего в помещении было более 200 особей. Крокодиляриум находится в непосредственной близости от одной из ялтинских рек.
Он добавил, что сейчас четыре помпы откачивают воду из помещения и пока неизвестно, когда удастся запустить крокодиляриум в работу. Крокодиляриум расположен рядом с ялтинской рекой Дерекойка