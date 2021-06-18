https://ria.ru/20210618/kreml-1737551397.html

В Кремле не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет

В Кремле не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет - РИА Новости, 18.06.2021

В Кремле не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет

В Кремле не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет: самое страшное - это деление на тех, кто в реанимации и кто нет, заявил... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:56

2021-06-18T12:56

2021-06-18T12:56

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

россия

здоровье - общество

дмитрий песков

москва

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/06/11/1737390464_0:0:2938:1653_1920x0_80_0_0_c3841eb61d51306c21aed7accf4009bd.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Кремле не видят проблемы в разделении россиян на вакцинированных и нет: самое страшное - это деление на тех, кто в реанимации и кто нет, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в своем личном блоге, что вводит в Москве эксперимент по созданию точек общепита, свободных от коронавируса. Подразумевается, что в "антиковидных ресторанах" - 100% вакцинированных сотрудников, а гости, которые приходят, либо вакцинированы, либо переболевшие с антителами."Нет, не вызывает. Самое страшное деление россиян – это на тех, кто лежит в реанимации, на искусственном дыхании, и тех, кто не лежит. И вот, чтобы этого разделения россиян не было, нужно сделать все, что можно", - сказал Песков, отвечая на вопрос о том, не вызывает ли такой вариант деления россиян каких-либо сомнений у Кремля и нет ли опасения, что социальная напряженность будет расти среди тех, кто не вакцинирован.По словам Собянина, для начала в эксперименте будут участвовать около полутора десятков ресторанов. Для их посещения нужен будет QR-код, подтверждающий вакцинацию, который люди будут скачивать с сайта госуслуг. Так как дети еще не могут вакцинироваться, то для них делается исключение, они смогут прийти со взрослыми.

https://radiosputnik.ria.ru/20210617/kovid-1737486973.html

россия

москва

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, россия, здоровье - общество, дмитрий песков, москва