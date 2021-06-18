https://ria.ru/20210618/kovivak-1737643312.html

Путин наградил разработчиков вакцины "КовиВак"

Путин наградил разработчиков вакцины "КовиВак" - РИА Новости, 18.06.2021

Путин наградил разработчиков вакцины "КовиВак"

Сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, участвовавшие в создании и налаживании... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T21:20

2021-06-18T21:20

2021-06-18T21:20

вакцина "ковивак"

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Сотрудники Федерального научного центра исследований и разработки иммунобиологических препаратов имени Чумакова РАН, участвовавшие в создании и налаживании производства вакцины "КовиВак" против коронавируса SARS-CoV-2, награждены почетной грамотой президента РФ, распоряжение главы государства об этом опубликовано в пятницу на официальном портале нормативных актов.Грамотой награждены 8 человек, среди которых – директор по развитию Центра Чумакова Константин Чернов, руководитель группы доклинических испытаний и трансфера технологий Лилия Антонова, руководитель группы ферментации и культивирования Юрий Ивин, глава группы процессов очистки и формуляции готовых лекарственных форм Анастасия Ковпак.Еще почти четырем десяткам сотрудникам Центра Чумакова объявлена благодарность президента.Вакцина "КовиВак" – это так называемая цельновирионная вакцина. В ее основе используется вирус SARS-CoV-2, который специально обработан так, что лишился своих инфекционных свойств, но при этом сохраняет способность вызывать иммунную реакцию. Такие вакцины содержат весь набор белков вирусной частицы, и, соответственно, иммунный ответ, как ожидается, будет наиболее полным. Ранее сообщалось, что в основу "КовиВака" лег коронавирус, взятый от одного из пациентов московской больницы в Коммунарке. Промышленное производство "КовиВака" официально началось 25 марта.

https://ria.ru/20210618/orden-1737641522.html

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вакцина "ковивак", россия, владимир путин, общество