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Космонавтов хотят отправлять в дальние полеты без селезенок
Космонавтов хотят отправлять в дальние полеты без селезенок - РИА Новости, 18.06.2021
Космонавтов хотят отправлять в дальние полеты без селезенок
Российские и американские ученые обсуждают, нужно ли удалять селезенку космонавтам перед дальними полетами, чтобы снизить радиационное поражение, сообщил РИА... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:10
2021-06-18T12:31
вячеслав шуршаков
марс
космос - риа наука
олег орлов
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Российские и американские ученые обсуждают, нужно ли удалять селезенку космонавтам перед дальними полетами, чтобы снизить радиационное поражение, сообщил РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.Селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение."Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос", — сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП Вячеслав Шуршаков сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс.Поэтому, по мысли ученых, можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полетом заменить хрусталики в глазах на искусственные или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
https://ria.ru/20210617/turyshev-1737250407.html
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вячеслав шуршаков, марс, космос - риа наука, олег орлов
Космонавтов хотят отправлять в дальние полеты без селезенок
12:10 18.06.2021 (обновлено: 12:31 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Перейти в фотобанкКосмонавты "Роскосмоса" Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
Космонавты Роскосмоса Иван Вагнер, Анатолий Иванишин и астронавт НАСА Кристофер Кэссиди - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости
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В РАН сообщили, что космонавтов, возможно, будут отправлять в дальний полет без селезенок

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн — РИА Новости. Российские и американские ученые обсуждают, нужно ли удалять селезенку космонавтам перед дальними полетами, чтобы снизить радиационное поражение, сообщил РИА Новости директор Института медико-биологических проблем (ИМБП) РАН Олег Орлов.
Селезенка в организме человека отвечает за кроветворение, иммунитет и кровоснабжение.
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"Американские коллеги нам задавали вопрос, мы обсуждали в рамках рабочей группы: с точки зрения радиации, будем селезенку удалять перед дальними полетами для того, чтобы снизить возможность поражения? Это вопрос", — сказал он на Международной конференции по исследованию космоса GLEX-2021.
В декабре 2019 года заведующий отделом радиационной безопасности пилотируемых космических полетов ИМБП Вячеслав Шуршаков сообщил РИА Новости, что радиация является основным барьером для пилотируемого полета на Марс.
Поэтому, по мысли ученых, можно отправить туда приспособленных к ней "модифицированных" космонавтов. В частности, перед полетом заменить хрусталики в глазах на искусственные или заранее пролечить область мозга, изменения в которой из-за галактического излучения могут привести к болезни Альцгеймера.
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