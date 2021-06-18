https://ria.ru/20210618/kosmonavty-1737503688.html
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США - РИА Новости, 18.06.2021
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
Подготовка космонавтов в России отличается от тренировок астронавтов в США тем, что требует большего количества занятий по теории, в том числе с опытными... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T04:20
2021-06-18T04:20
2021-06-18T04:27
в мире
хочу стать космонавтом
россия
центр подготовки космонавтов
космос - риа наука
наса
оаэ
сша
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727481410_575:375:2408:1406_1920x0_80_0_0_f128a9afe545594c4abd96d33c0838bb.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Подготовка космонавтов в России отличается от тренировок астронавтов в США тем, что требует большего количества занятий по теории, в том числе с опытными космонавтами, сообщил РИА Новости директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри.Среди похожих сторон в подходах двух стран он отметил сфокусированность на безопасности, физической подготовке экипажей и строгое следование всем процедурам тренировок.Аль-Марри напомнил, что арабские астронавты примерно полтора года проходили обучение в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, а сейчас у них уже почти год идут тренировки с НАСА.
https://ria.ru/20210617/kitay-1737337422.html
россия
оаэ
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/04/09/1727481410_435:302:2763:2048_1920x0_80_0_0_d4605b26521af6907b1f22d15ce51be8.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, наса, оаэ, сша
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:20 18.06.2021 (обновлено: 04:27 18.06.2021)
Эксперт Салем аль-Марри рассказал, в чем отличие подготовки космонавтов в России и США