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Хочу стать космонавтом
https://ria.ru/20210618/kosmonavty-1737503688.html
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США - РИА Новости, 18.06.2021
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
Подготовка космонавтов в России отличается от тренировок астронавтов в США тем, что требует большего количества занятий по теории, в том числе с опытными... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T04:20
2021-06-18T04:27
в мире
хочу стать космонавтом
россия
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Подготовка космонавтов в России отличается от тренировок астронавтов в США тем, что требует большего количества занятий по теории, в том числе с опытными космонавтами, сообщил РИА Новости директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри.Среди похожих сторон в подходах двух стран он отметил сфокусированность на безопасности, физической подготовке экипажей и строгое следование всем процедурам тренировок.Аль-Марри напомнил, что арабские астронавты примерно полтора года проходили обучение в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, а сейчас у них уже почти год идут тренировки с НАСА.
https://ria.ru/20210617/kitay-1737337422.html
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в мире, россия, центр подготовки космонавтов, космос - риа наука, наса, оаэ, сша
Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:20 18.06.2021 (обновлено: 04:27 18.06.2021)
 
© Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанкЧлены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля "Союз МС-18"
Члены основного экипажа МКС-65 астронавт НАСА Марк Ванде Хай, космонавты Роскосмоса Олег Новицкий и Пётр Дубров перед запуском пилотируемого корабля Союз МС-18
© Пресс-служба Роскосмоса
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Эксперт Салем аль-Марри рассказал, в чем отличие подготовки космонавтов в России и США

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Подготовка космонавтов в России отличается от тренировок астронавтов в США тем, что требует большего количества занятий по теории, в том числе с опытными космонавтами, сообщил РИА Новости директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри.
"В России, мы заметили, очень много подготовки по теории, а также учёбы у уже летавших, опытных космонавтов. В Америке делают немного по-другому. Много работы "своими руками" на различных симуляторах. В российской подготовке, конечно, тоже много симуляторов, дело просто в соотношении", - сказал аль-Марри в рамках конференции GLEX.
Среди похожих сторон в подходах двух стран он отметил сфокусированность на безопасности, физической подготовке экипажей и строгое следование всем процедурам тренировок.
Аль-Марри напомнил, что арабские астронавты примерно полтора года проходили обучение в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, а сейчас у них уже почти год идут тренировки с НАСА.
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Хочу стать космонавтомВ миреРоссияЦентр подготовки космонавтовКосмос - РИА НаукаНАСАОАЭСША
 
 
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