https://ria.ru/20210618/kosmonavty-1737503688.html

Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США

Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США - РИА Новости, 18.06.2021

Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США

Подготовка космонавтов в России отличается от тренировок астронавтов в США тем, что требует большего количества занятий по теории, в том числе с опытными... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T04:20

2021-06-18T04:20

2021-06-18T04:27

в мире

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россия

центр подготовки космонавтов

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Подготовка космонавтов в России отличается от тренировок астронавтов в США тем, что требует большего количества занятий по теории, в том числе с опытными космонавтами, сообщил РИА Новости директор программы подготовки астронавтов ОАЭ Салем аль-Марри.Среди похожих сторон в подходах двух стран он отметил сфокусированность на безопасности, физической подготовке экипажей и строгое следование всем процедурам тренировок.Аль-Марри напомнил, что арабские астронавты примерно полтора года проходили обучение в Центре подготовки космонавтов (ЦПК) имени Гагарина, а сейчас у них уже почти год идут тренировки с НАСА.

https://ria.ru/20210617/kitay-1737337422.html

россия

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сша

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