https://ria.ru/20210618/kosmodrom-1737504295.html

Россия может принять участие в создании турецкого космодрома

Россия может принять участие в создании турецкого космодрома - РИА Новости, 18.06.2021

Россия может принять участие в создании турецкого космодрома

Россия может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, сообщил РИА Новости глава Национального... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T05:11

2021-06-18T05:11

2021-06-18T05:11

россия

цэнки

космос - риа наука

турция

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, сообщил РИА Новости глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.Йылдырым уточнил, что турецкая сторона получила информацию от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Более конкретная работа может начаться через год, когда Турция определится с местом для космодрома и международной кооперацией.Турция планирует построить космодром в одной из стран, находящихся на экваторе и проводить оттуда коммерческие запуски ракет, которые будут также разработаны в международной кооперации.Сейчас Россия и Турция готовят межправительственное соглашение по космосу. По словам Йылдырыма, РФ уже передала свою версию документа, и его рассматривают различные турецкие организации и ведомства. Соглашение должно быть подписано до конца 2021 года.

https://ria.ru/20210612/kompleks-1736716739.html

россия

турция

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2021

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россия, цэнки, космос - риа наука, турция