Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/kosmodrom-1737504295.html
Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
Россия может принять участие в создании турецкого космодрома - РИА Новости, 18.06.2021
Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
Россия может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, сообщил РИА Новости глава Национального... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T05:11
2021-06-18T05:11
россия
цэнки
космос - риа наука
турция
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735452964_0:116:3077:1847_1920x0_80_0_0_7eb38fac860342e25f567abf1f57b9f8.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, сообщил РИА Новости глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.Йылдырым уточнил, что турецкая сторона получила информацию от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Более конкретная работа может начаться через год, когда Турция определится с местом для космодрома и международной кооперацией.Турция планирует построить космодром в одной из стран, находящихся на экваторе и проводить оттуда коммерческие запуски ракет, которые будут также разработаны в международной кооперации.Сейчас Россия и Турция готовят межправительственное соглашение по космосу. По словам Йылдырыма, РФ уже передала свою версию документа, и его рассматривают различные турецкие организации и ведомства. Соглашение должно быть подписано до конца 2021 года.
https://ria.ru/20210612/kompleks-1736716739.html
россия
турция
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e5/06/03/1735452964_162:0:2891:2047_1920x0_80_0_0_ba45e687e0dcc66c21ea898d371616d0.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
россия, цэнки, космос - риа наука, турция
Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
05:11 18.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкКомплекс окончательной сборки ракеты "Ариана - 5"
Комплекс окончательной сборки ракеты Ариана - 5 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк

В Турции рассказали о возможном участии России в строительстве национального космодрома

Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 июн - РИА Новости. Россия может принять участие в разработке и строительстве турецкого космодрома в одной из экваториальных стран, сообщил РИА Новости глава Национального космического агентства Турции Сердар Хусейн Йылдырым.
"С Россией мы могли бы сотрудничать во многих областях, по космодрому, по ракетным двигателям. Мы обсуждали возможность помощи России в создании нашего космодрома. У них очень много опыта в этом вопросе, как стартовые столы, так и сами космодромы", - сказал он в рамках конференции GLEX.
Йылдырым уточнил, что турецкая сторона получила информацию от Центра эксплуатации объектов наземной космической инфраструктуры (ЦЭНКИ). Более конкретная работа может начаться через год, когда Турция определится с местом для космодрома и международной кооперацией.
Турция планирует построить космодром в одной из стран, находящихся на экваторе и проводить оттуда коммерческие запуски ракет, которые будут также разработаны в международной кооперации.
Сейчас Россия и Турция готовят межправительственное соглашение по космосу. По словам Йылдырыма, РФ уже передала свою версию документа, и его рассматривают различные турецкие организации и ведомства. Соглашение должно быть подписано до конца 2021 года.
Пуск ракеты Союз-2 с 36 британскими спутниками связи с космодрома Восточный - РИА Новости, 1920, 12.06.2021
12 июня, 03:11
"Роскосмос" принял техпроект комплекса с "Ангарой" для пуска с Восточного
 
РоссияЦЭНКИКосмос - РИА НаукаТурция
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния