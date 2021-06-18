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В ФМБА выявили новые генетические линии коронавируса
В ФМБА выявили новые генетические линии коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021
В ФМБА выявили новые генетические линии коронавируса
Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые генетические линии вируса SARS-CoV-2, способные изменять его биологические свойства, сообщили... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:01
2021-06-18T18:01
2021-06-18T19:25
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые генетические линии вируса SARS-CoV-2, способные изменять его биологические свойства, сообщили в пресс-службе ведомства. ФМБА проводит молекулярно-генетические исследования коронавируса с марта 2020 года. Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарств, включая вакцины.Как сообщил замгендиректора по научной работе Центра стратегического планирования ФМБА Герман Шипулин, специалисты разработали тест для выявления четырех наиболее эпидемически значимых мутаций SARS-CoV-2: альфа ("британской", B.1.1.7), бета ("южноафриканской", B.1.351), гамма ("бразильской", P.1) и дельта ("индийской", B.1.617.2).Сейчас готовятся документы, тест-систему могут зарегистрировать в Росздравнадзоре уже в начале июля.
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коронавирус covid-19, россия, общество
В ФМБА выявили новые генетические линии коронавируса
18:01 18.06.2021 (обновлено: 19:25 18.06.2021)
Ученые ФМБА выявили новые линии COVID-19, которые могут снизить эффективность препаратов
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые генетические линии вируса SARS-CoV-2, способные изменять его биологические свойства, сообщили в пресс-службе ведомства.
ФМБА
проводит молекулярно-генетические исследования коронавируса
с марта 2020 года.
Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарств, включая вакцины.
Как сообщил замгендиректора по научной работе Центра стратегического планирования ФМБА Герман Шипулин, специалисты разработали тест для выявления четырех наиболее эпидемически значимых мутаций SARS-CoV-2: альфа ("британской", B.1.1.7), бета ("южноафриканской", B.1.351), гамма ("бразильской", P.1) и дельта ("индийской", B.1.617.2).
Сейчас готовятся документы, тест-систему могут зарегистрировать в Росздравнадзоре
уже в начале июля.