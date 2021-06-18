https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737610985.html

В ФМБА выявили новые генетические линии коронавируса

В ФМБА выявили новые генетические линии коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021

В ФМБА выявили новые генетические линии коронавируса

Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые генетические линии вируса SARS-CoV-2, способные изменять его биологические свойства, сообщили... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:01

2021-06-18T18:01

2021-06-18T19:25

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые генетические линии вируса SARS-CoV-2, способные изменять его биологические свойства, сообщили в пресс-службе ведомства. ФМБА проводит молекулярно-генетические исследования коронавируса с марта 2020 года. Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарств, включая вакцины.Как сообщил замгендиректора по научной работе Центра стратегического планирования ФМБА Герман Шипулин, специалисты разработали тест для выявления четырех наиболее эпидемически значимых мутаций SARS-CoV-2: альфа ("британской", B.1.1.7), бета ("южноафриканской", B.1.351), гамма ("бразильской", P.1) и дельта ("индийской", B.1.617.2).Сейчас готовятся документы, тест-систему могут зарегистрировать в Росздравнадзоре уже в начале июля.

россия

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2021

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коронавирус covid-19, россия, общество