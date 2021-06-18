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В ФМБА выявили новые линии коронавируса
В ФМБА выявили новые линии коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021
В ФМБА выявили новые линии коронавируса
Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые линии коронавируса, их появление может изменять биологические свойства вируса и снижать... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:52
2021-06-18T17:52
2021-06-18T17:57
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые линии коронавируса, их появление может изменять биологические свойства вируса и снижать эффективность лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба ФМБА.С марта 2020 года ФМБА проводит молекулярно-генетическое исследование циркуляции генетических линий коронавируса на территории России, уточнили в пресс-службе."Ученые ФМБА России выявили новые линии вируса SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, включая вакцины, разработанные и протестированные в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2, пояснили в пресс-службе.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии
В ФМБА выявили новые линии коронавируса
17:52 18.06.2021 (обновлено: 17:57 18.06.2021)
Ученые ФМБА выявили новые линии COVID-19, которые могут снизить эффективность препаратов
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые линии коронавируса, их появление может изменять биологические свойства вируса и снижать эффективность лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба ФМБА.
С марта 2020 года ФМБА проводит молекулярно-генетическое исследование циркуляции генетических линий коронавируса на территории России
, уточнили в пресс-службе.
"Ученые ФМБА России выявили новые линии вируса SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.
Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, включая вакцины, разработанные и протестированные в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2, пояснили в пресс-службе.