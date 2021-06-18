https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737608680.html

В ФМБА выявили новые линии коронавируса

В ФМБА выявили новые линии коронавируса - РИА Новости, 18.06.2021

В ФМБА выявили новые линии коронавируса

Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые линии коронавируса, их появление может изменять биологические свойства вируса и снижать... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T17:52

2021-06-18T17:52

2021-06-18T17:57

коронавирус covid-19

россия

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коронавирус в россии

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Ученые Федерального медико-биологического агентства выявили новые линии коронавируса, их появление может изменять биологические свойства вируса и снижать эффективность лекарственных препаратов, сообщила пресс-служба ФМБА.С марта 2020 года ФМБА проводит молекулярно-генетическое исследование циркуляции генетических линий коронавируса на территории России, уточнили в пресс-службе."Ученые ФМБА России выявили новые линии вируса SARS-CoV-2",- говорится в сообщении.Появление новых генетических линий, несущих мутации в геноме вируса, может изменять его биологические свойства и клинические проявления инфекции, а также снижать эффективность лечебных и профилактических лекарственных препаратов, включая вакцины, разработанные и протестированные в отношении более ранних вариантов вируса SARS-CoV-2, пояснили в пресс-службе.

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2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, коронавирус в россии