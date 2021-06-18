https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737580058.html

У 89,3 процента заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

У 89,3 процента заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм - РИА Новости, 18.06.2021

У 89,3 процента заболевших COVID-19 в Москве выявили индийский штамм

У 89,3 процента москвичей, зараженных COVID-19, выявили индийский штамм вируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу". РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:11

2021-06-18T15:11

2021-06-18T17:05

распространение коронавируса

коронавирус в россии

здоровье - общество

сергей собянин

общество

москва

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. У 89,3 процента москвичей, зараженных COVID-19, выявили индийский штамм вируса, заявил мэр столицы Сергей Собянин в интервью "Первому каналу".По его словам, новый вариант оказался более агрессивным, он быстрее распространяется."И самое неприятное, что для того чтобы противостоять (вирусу — Прим. ред.) человеку, его иммунный статус, количество антител, должен быть в два раза выше, чем к Уханьскому вирусу", — добавил он.Всего эпидемиологи выделяют четыре штамма коронавируса: альфа — британский, бета — южноафриканский, гамма — бразильский, дельта — индийский. Последний, по словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, сейчас распространяется в мире активнее остальных. Он превалирует уже в 64 странах.За минувшие сутки в столице выявили 9056 новых случаев COVID-19 — это максимальный показатель с начала пандемии.Ранее Собянин объявил о введении новых ограничений в связи со сложной эпидемиологической ситуацией. Ближайшие десять дней будут закрыты детские площадки, игровые комнаты, зоопарки, фудкорты и ночной общепит. Также запрещаются любые массовые мероприятия численностью более тысячи человек. Помимо этого, начинается эксперимент с "бесковидными" ресторанами — в них будет работать только привитый персонал, а посетители должны будут предъявить QR-коды, подтверждающие вакцинацию.

https://ria.ru/20210618/bolnitsy-1737573369.html

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