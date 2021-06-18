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В Туле вводят обязательную вакцинацию для групп риска
В Туле вводят обязательную вакцинацию для групп риска - РИА Новости, 18.06.2021
В Туле вводят обязательную вакцинацию для групп риска
Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска вводится в Туле, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:20
2021-06-18T14:20
2021-06-18T14:35
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска вводится в Туле, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новый инструмент - обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится", - сказала Попова на заседании ЦИК России.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), тула
В Туле вводят обязательную вакцинацию для групп риска
14:20 18.06.2021 (обновлено: 14:35 18.06.2021)
Попова сообщила о введении обязательной вакцинации от коронавируса для групп риска в Туле