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В Туле вводят обязательную вакцинацию для групп риска

В Туле вводят обязательную вакцинацию для групп риска - РИА Новости, 18.06.2021

В Туле вводят обязательную вакцинацию для групп риска

Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска вводится в Туле, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T14:20

2021-06-18T14:20

2021-06-18T14:35

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

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коронавирус covid-19

россия

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

тула

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Обязательная вакцинация от коронавируса для групп риска вводится в Туле, заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова."Новый инструмент - обязательная вакцинация групп риска введена в Москве, Московской области, на Сахалине, в Кемерово и сегодня в Туле вводится", - сказала Попова на заседании ЦИК России.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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