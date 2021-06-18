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В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России

В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 18.06.2021

В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о причинах роста заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:36

2021-06-18T12:36

2021-06-18T14:34

распространение коронавируса

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россия

коронавирусы

анна попова

здоровье - общество

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о причинах роста заболеваемости COVID-19.Ранее она объяснила увеличившееся число пациентов с коронавирусом нигилистическим отношением граждан к защитным мерам. За минувшие сутки в России выявили наибольшее число больных COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.Всего в стране зафиксировали 5 281 309 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 128 445 человек, выздоровели 4 850 659 россиян.

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2021

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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