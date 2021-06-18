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В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России
В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России - РИА Новости, 18.06.2021
В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о причинах роста заболеваемости COVID-19. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:36
2021-06-18T14:34
распространение коронавируса
вакцинация россиян от covid-19
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
коронавирусы
анна попова
здоровье - общество
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о причинах роста заболеваемости COVID-19.Ранее она объяснила увеличившееся число пациентов с коронавирусом нигилистическим отношением граждан к защитным мерам. За минувшие сутки в России выявили наибольшее число больных COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.Всего в стране зафиксировали 5 281 309 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 128 445 человек, выздоровели 4 850 659 россиян.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, коронавирусы, анна попова, здоровье - общество, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), дмитрий песков, общество
В Кремле назвали причины роста заболеваемости COVID-19 в России
12:36 18.06.2021 (обновлено: 14:34 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкРаботники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней "Вороновское"
Работники скорой медицинской помощи на территории Московского клинического центра инфекционных болезней Вороновское - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Илья Питалев
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Песков назвал нигилизм, низкий уровень вакцинации и коварство COVID-19 причиной роста заражений

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков поддержал заявление главы Роспотребнадзора Анны Поповой о причинах роста заболеваемости COVID-19.
Ранее она объяснила увеличившееся число пациентов с коронавирусом нигилистическим отношением граждан к защитным мерам.
"Тотальный нигилизм, низкий уровень вакцинации, ну и, кроме того, также коварство самой инфекции тоже нельзя забывать", — перечислил Песков факторы, спровоцировавшие ухудшение эпидемиологической обстановки.
За минувшие сутки в России выявили наибольшее число больных COVID-19 с 1 февраля — 17 262 человека. Наибольшая доля приходится на Москву — 9056. Этот показатель стал максимальным за все время пандемии.
Всего в стране зафиксировали 5 281 309 случаев коронавируса, жертвами болезни стали 128 445 человек, выздоровели 4 850 659 россиян.
 
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