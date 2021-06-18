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В России за сутки 10 954 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 954 человека выздоровели от COVID-19 - РИА Новости, 18.06.2021
В России за сутки 10 954 человека выздоровели от COVID-19
За сутки в РФ выписаны 10 954 человека после COVID-19, за все время - 4 850 659, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:34
2021-06-18T11:34
2021-06-18T11:34
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. За сутки в РФ выписаны 10 954 человека после COVID-19, за все время - 4 850 659, следует из данных оперативного штаба по борьбе с распространением коронавируса."За прошедшие сутки выписано по выздоровлении 10 954 человека... За весь период выписано по выздоровлении по России – 4 850 659", - говорится в сообщении.В частности, в Москве выписаны 3 784 человека, в Санкт-Петербурге - 1 455, в Подмосковье - 889.
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РИА Новости
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В России за сутки 10 954 человека выздоровели от COVID-19
В России за сутки 10 954 человека выздоровели от COVID-19