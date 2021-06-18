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Распространение коронавируса
https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737528647.html
Ракова: в Москве за сутки запись на вакцинацию выросла в четыре раза
Ракова: в Москве за сутки запись на вакцинацию выросла в четыре раза - РИА Новости, 18.06.2021
Ракова: в Москве за сутки запись на вакцинацию выросла в четыре раза
В Москве за последние сутки на вакцинацию от коронавирусной инфекции записалось в четыре раза больше людей, чем обычно, - почти 42 тысячи человек, сообщила... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:06
2021-06-18T11:06
распространение коронавируса
анастасия ракова
здоровье - общество
москва
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Москве за последние сутки на вакцинацию от коронавирусной инфекции записалось в четыре раза больше людей, чем обычно, - почти 42 тысячи человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова."За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло – мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации", – сообщила вице-мэр.В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
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анастасия ракова , здоровье - общество, москва, общество
Ракова: в Москве за сутки запись на вакцинацию выросла в четыре раза
11:06 18.06.2021
 
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкПрививочный пункт в торговом центре "Калейдоскоп" в Москве
Прививочный пункт в торговом центре Калейдоскоп в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк

Ракова заявила, что в Москве за сутки запись на вакцинацию от COVID-19 выросла в четыре раза

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. В Москве за последние сутки на вакцинацию от коронавирусной инфекции записалось в четыре раза больше людей, чем обычно, - почти 42 тысячи человек, сообщила журналистам в пятницу заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
"За последние сутки число людей, записавшихся на вакцинацию от коронавирусной инфекции, существенно выросло – мы фиксируем увеличение в четыре раза по сравнению с тем, что было неделей ранее. За день на прививку записались почти 42 тысячи жителей Москвы. Важно, что москвичи не откладывают вакцинацию и записываются на ближайшие дни. Это говорит о том, что они понимают серьезность ситуации и хотят как можно скорее сделать прививку. Это критически важно в сложившейся эпидемиологической ситуации", – сообщила вице-мэр.
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В Москве проходит массовая вакцинация от COVID-19. По предварительной записи бесплатно сделать прививку от коронавирусной инфекции может любой желающий старше 18 лет в одном из 100 пунктов на базе городских поликлиник. Без записи пройти вакцинацию можно в популярных общественных местах, где работают выездные бригады, а также в павильонах "Здоровая Москва", которые теперь открыты только для вакцинации от COVID-19 и будут работать, пока прививку не получат все желающие в течение дня. Кроме того, привиться можно в частных медицинских клиниках. При этом сама вакцина для жителей бесплатна, оплатить нужно только услуги клиники по введению инъекции.
 
Распространение коронавирусаАнастасия РаковаЗдоровье - ОбществоМоскваОбщество
 
 
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