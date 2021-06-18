https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737518328.html
В Москве запускают первые "бесковидные рестораны"
В Москве запускают первые "бесковидные рестораны" - РИА Новости, 18.06.2021
В Москве запускают первые "бесковидные рестораны"
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге, что с субботы в Москве начинается эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах, для начала – в 15-20 заведениях. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:05
2021-06-18T10:05
2021-06-18T10:50
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге, что с субботы в Москве начинается эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах, для начала – в 15-20 заведениях."В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", - написал мэр.QR-код для доступа в антиковидные рестораны в Москве можно получить в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы."Не применяется... ограничение в отношении оказания в период с 23.00 до 6.00 гражданам услуг общественного питания при условии наличия у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", - говорится в указе.Отмечается, что антиковидные рестораны должны проводить проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем. При этом у организации должно отсутствовать непрерывно в течение 90 календарных дней, предшествующих дате начала участия в эксперименте, двух и более случаев нарушения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.Реестр ресторанов, принимающих участие в эксперименте по созданию свободных от коронавируса зон в Москве, будет опубликован на сайте мэра, говорится в указе на сайте мэра и правительства Москвы."Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в эксперименте, является публичным и размещается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, официальном сайте департамента торговли и услуг города Москвы и на портале i.moscow в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", — говорится в сообщении.
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вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество
В Москве запускают первые "бесковидные рестораны"
10:05 18.06.2021 (обновлено: 10:50 18.06.2021)
Собянин заявил, что в Москве с субботу начнется эксперимент по COVID-FREE зонам в ресторанах
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Мэр Москвы Сергей Собянин
сообщил в блоге, что с субботы в Москве
начинается эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах, для начала – в 15-20 заведениях.
"В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", - написал мэр.
QR-код для доступа в антиковидные рестораны в Москве можно получить в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы.
"Не применяется... ограничение в отношении оказания в период с 23.00 до 6.00 гражданам услуг общественного питания при условии наличия у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", - говорится в указе.
Отмечается, что антиковидные рестораны должны проводить проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем. При этом у организации должно отсутствовать непрерывно в течение 90 календарных дней, предшествующих дате начала участия в эксперименте, двух и более случаев нарушения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.
Реестр ресторанов, принимающих участие в эксперименте по созданию свободных от коронавируса зон в Москве, будет опубликован на сайте мэра, говорится в указе на сайте мэра и правительства Москвы.
"Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в эксперименте, является публичным и размещается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, официальном сайте департамента торговли и услуг города Москвы и на портале i.moscow в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", — говорится в сообщении.