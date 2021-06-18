https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737518328.html

В Москве запускают первые "бесковидные рестораны"

В Москве запускают первые "бесковидные рестораны" - РИА Новости, 18.06.2021

В Москве запускают первые "бесковидные рестораны"

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге, что с субботы в Москве начинается эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах, для начала – в 15-20 заведениях. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:05

2021-06-18T10:05

2021-06-18T10:50

распространение коронавируса

вакцинация россиян от covid-19

коронавирус в россии

москва

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил в блоге, что с субботы в Москве начинается эксперимент по COVID-free зонам в ресторанах, для начала – в 15-20 заведениях."В ходе встречи рестораторы предложили организовать точки общепита, свободные от ковида. С завтрашнего дня мы начинаем такой эксперимент. Для начала – в полутора-двух десятках ресторанов", - написал мэр.QR-код для доступа в антиковидные рестораны в Москве можно получить в приложении "Госуслуги.Стопкоронавирус", сообщается в указе мэра Москвы Сергея Собянина, опубликованном на официальном портале мэра и правительства Москвы."Не применяется... ограничение в отношении оказания в период с 23.00 до 6.00 гражданам услуг общественного питания при условии наличия у всех посетителей (за исключением лиц, не достигших возраста 18 лет) сертификата о получении второго компонента вакцины от новой коронавирусной инфекции, подтверждаемого QR-кодом, полученным с использованием специализированного приложения Единого портала государственных и муниципальных услуг "Госуслуги.Стопкоронавирус", - говорится в указе.Отмечается, что антиковидные рестораны должны проводить проверки действительности QR-кода, предъявляемого посетителем. При этом у организации должно отсутствовать непрерывно в течение 90 календарных дней, предшествующих дате начала участия в эксперименте, двух и более случаев нарушения требований, направленных на недопущение распространения новой коронавирусной инфекции.Реестр ресторанов, принимающих участие в эксперименте по созданию свободных от коронавируса зон в Москве, будет опубликован на сайте мэра, говорится в указе на сайте мэра и правительства Москвы."Реестр организаций и индивидуальных предпринимателей, принимающих участие в эксперименте, является публичным и размещается на официальном сайте мэра и правительства Москвы, официальном сайте департамента торговли и услуг города Москвы и на портале i.moscow в информационно-телекоммуникационной сети Интернет", — говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210618/koronavirus-1737520395.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

вакцинация россиян от covid-19, коронавирус в россии, москва, общество