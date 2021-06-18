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Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом
Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом - РИА Новости, 18.06.2021
Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом
Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T01:49
2021-06-18T01:49
ким чен ын
джо байден
пхеньян
кндр (северная корея)
япония
сша
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что Ким Чен Ын выступил на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой американской администрации по отношению к Пхеньяну.В мае президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов - "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс" и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.
https://ria.ru/20210606/kndr-1735842024.html
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ким чен ын, джо байден, пхеньян, кндр (северная корея), япония, сша, в мире
Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом
01:49 18.06.2021
 
© REUTERS / KCNAЛидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает на открытии 3-го пленарного заседания 8-го Центрального комитета Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, Северная Корея
Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын выступает на открытии 3-го пленарного заседания 8-го Центрального комитета Рабочей партии Кореи в Пхеньяне, Северная Корея - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© REUTERS / KCNA

Ким Чен Ын призвал КНДР готовиться и к диалогу, и к конфронтации с США

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).
Отмечается, что Ким Чен Ын выступил на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой американской администрации по отношению к Пхеньяну.
"Генеральный секретарь (Ким Чен Ын - ред.) подчеркнул необходимость подготовки как к диалогу, так и к конфронтации (с США - ред.), в особенности всесторонней подготовки к конфронтации для того, чтобы защитить достоинство нашего государства", - цитирует северокорейского лидера ЦТАК.
В мае президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов - "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс" и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.
Председатель Трудовой партии Кореи Ким Чен Ын на заседании Центрального военного комитета - РИА Новости, 1920, 06.06.2021
6 июня, 05:55
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Ким Чен ЫнДжо БайденПхеньянКНДР (Северная Корея)ЯпонияСШАВ мире
 
 
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