https://ria.ru/20210618/kndr-1737501424.html

Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом

Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом - РИА Новости, 18.06.2021

Ким Чен Ын заявил о готовности к конфронтации с Байденом

Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает северокорейское Центральное... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T01:49

2021-06-18T01:49

2021-06-18T01:49

ким чен ын

джо байден

пхеньян

кндр (северная корея)

япония

сша

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Лидер КНДР Ким Чен Ын заявил, что страна должна готовиться как к диалогу, так и к конфронтации с новой администрацией США, передает северокорейское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК).Отмечается, что Ким Чен Ын выступил на пленуме ЦК Трудовой партии КНДР (ТПК), где проанализировал политику новой американской администрации по отношению к Пхеньяну.В мае президент США Джо Байден заявил, что готов встретиться с северокорейским лидером Ким Чен Ыном, если тот согласится на денуклеаризацию. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что США завершили пересмотр политики в отношении КНДР. По ее словам, новая политика отличается от курсов двух предыдущих президентов - "не будет построена на большой сделке или полагаться на стратегическое терпение". Белый дом заявил, что это будет "откалиброванный практический прогресс" и США продолжат консультироваться с Южной Кореей и Японией, а также с другими союзниками в регионе.

https://ria.ru/20210606/kndr-1735842024.html

пхеньян

кндр (северная корея)

япония

сша

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ким чен ын, джо байден, пхеньян, кндр (северная корея), япония, сша, в мире