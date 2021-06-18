https://ria.ru/20210618/klimov-1737550202.html

Оппоненты попытаются дискредитировать выборы в Госдуму, заявил Климов

Оппоненты попытаются дискредитировать выборы в Госдуму, заявил Климов - РИА Новости, 18.06.2021

Оппоненты попытаются дискредитировать выборы в Госдуму, заявил Климов

Политическая система России надежно защищена от вмешательства извне, однако зарубежные оппоненты попытаются дискредитировать сами выборные процедуры, создать... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:53

2021-06-18T12:53

2021-06-18T12:53

россия

совет федерации рф

андрей климов

выборы

политика

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Политическая система России надежно защищена от вмешательства извне, однако зарубежные оппоненты попытаются дискредитировать сами выборные процедуры, создать вокруг парламентских выборов и их итогов обстановку недоверия, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.Поэтому очевидно, что основные усилия внешние оппоненты "будут сосредотачивать на дискредитации самих выборных процедур и опровержении результатов волеизъявления граждан, создания вокруг парламентских выборов и их итогов обстановки недоверия", отметил он."Они уже пытались делать это, даже не дожидаясь официального объявления избирательной кампании в Государственную думу России", - сказал Климов.

https://ria.ru/20210617/vybory-1737495508.html

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россия, совет федерации рф, андрей климов, выборы, политика