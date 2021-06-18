Оппоненты попытаются дискредитировать выборы в Госдуму, заявил Климов
© РИА Новости / Владимир Трефилов / Перейти в фотобанкЗаместитель председателя Комитета Совета Федерации по международным делам Андрей Климов
Сенатор Климов заявил, что зарубежные оппоненты попытаются дискредитировать выборы в Госдуму
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Политическая система России надежно защищена от вмешательства извне, однако зарубежные оппоненты попытаются дискредитировать сами выборные процедуры, создать вокруг парламентских выборов и их итогов обстановку недоверия, заявил глава комиссии Совфеда по защите госсуверенитета РФ Андрей Климов.
"Российская политическая система надежно защищена, а ее законодательство, включая наши недавно принятые законы, закрывает многие лазейки, которыми пытались пользоваться различные антироссийские зарубежные центры", - сказал политик на заседании комиссии в пятницу.
Поэтому очевидно, что основные усилия внешние оппоненты "будут сосредотачивать на дискредитации самих выборных процедур и опровержении результатов волеизъявления граждан, создания вокруг парламентских выборов и их итогов обстановки недоверия", отметил он.
"Они уже пытались делать это, даже не дожидаясь официального объявления избирательной кампании в Государственную думу России", - сказал Климов.