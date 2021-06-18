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"Вот и все. Это Алтубинал". О жизни на хуторе, где остановилось время
"Вот и все. Это Алтубинал". О жизни на хуторе, где остановилось время - РИА Новости, 18.06.2021
"Вот и все. Это Алтубинал". О жизни на хуторе, где остановилось время
Электричества нет, асфальт заканчивается за шесть с лишним километров, мосты давно разрушены, реку Пшиш надо трижды переезжать вброд. Весной, в разлив, связь с... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:00
2021-06-18T08:04
кавказ
переезд
туризм
жизнь
туапсе
санкт-петербург
общество
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Электричества нет, асфальт заканчивается за шесть с лишним километров, мосты давно разрушены, реку Пшиш надо трижды переезжать вброд. Весной, в разлив, связь с большим миром обрывается на несколько дней. На хуторе Алтубинал люди до сих пор живут, как их предки: держат скот, ухаживают за огородом, ходят в горы за ягодами.На Лесной улицеУлица здесь одна: Лесная. Постоянных жителей — пять семей, еще столько же приезжают на лето. В теплое время года появляются туристы-походники: отсюда ведут тропы на живописную гору Шесси. Впрочем, группы заглядывают на хутор редко — популярным туристическим местом Алтубинал точно не назовешь.Нет ни администрации, ни ФАПа, ни магазина — только частные дома. Некоторые давно заброшены и постепенно ветшают. Нет и централизованных коммуникаций — даже электричества, не говоря о воде, канализации и отоплении. Печи топят дровами — летом через Пшиш проезжает грузовая машина с запасами на зиму. Электроэнергию обеспечивают бензогенераторы или солнечные батареи.Большинство местных выживают за счет натурального хозяйства: держат кур, коров, поросят. Раз в год забивают скотину, мясо продают заезжему скупщику. Вырученные деньги и пенсия (большинство жителей уже в возрасте) — весь источник дохода. До ближайшего магазина шесть километров, но у многих машины — "нивы" или УАЗы, на других не проехать. Зимой и они застревают из-за сильных снегопадов. Так что продукты запасают впрок. Он горожанин, но время от времени приезжает в Алтубинал помочь пожилым знакомым — просят то поправить забор, то скосить траву в огороде.Впрочем, со связью плохо не везде. Ирина, которая каждое лето проводит на хуторе, объясняет: есть пара точек, где можно поймать слабый сотовый сигнал и поговорить с близкими. Она уверена, Алтубинал — отличное место для дачи, а еще для тех, кто любит охоту и рыбалку: "Это последнее жилое место в поселении. Выше нас ничего, только природа".Люди походныеОт Алтубинала до ближайшего крупного по местным меркам села Терзиян — шесть километров по бездорожью. В Терзияне уже пять улиц, около двухсот жителей."Года четыре назад наводнение унесло два-три дома. Мостик деревянный пешеходный тоже смыло, теперь нет никакого. А мост для машин здесь был только лет двадцать назад", — говорит Николай.Сергей Чулков, местный, вспоминает, что в этом году дорога становилась непроезжей на несколько дней. Но до цивилизации, считает он, всегда можно добраться пешком."Обычно неделю-две вода держится, потом спадает. Отсюда до поселка всего километров шесть, а там уже асфальт, регулярные рейсы автобусов, — объясняет он. — На время паводков машину заранее оставляем у знакомых в Терзияне. Если нужно, пешком дошел — и поехал. Мы люди походные, пять-шесть километров по лесу нетрудно прогуляться. Зимой на снегоступах и лыжах. В этом году было снежно, у соседей крышу поломало. Но это скорее аномалия — обычно зимы мягкие"."Наелись городом"Сергей Чулков с женой Алиной — одни из немногих жителей хутора, переехавших сюда относительно недавно. Сергей из Петербурга, но уже больше десяти лет в основном путешествует: летом на Кавказ, зимой в теплые страны — Индию, Непал. Чулков — горный гид, организатор восхождений на вершины. Вместе с супругой занимается йогой, планирует основать в окрестностях Алтубинала йога-лагеря. Чулковы купили старый дом, починили его и переехали. Собираются сделать косметический ремонт и превратить жилье в гостиницу, а для себя построить новое. "Я часто общаюсь с людьми, вижу, что многих утомила цивилизация. Хотим развивать экотуризм, чтобы желающие приезжали и общались с природой", — делится Сергей планами. У Чулковых постоянно гости, друзья помогают со стройкой. На хуторе приветливо встретили новоселов. А те, в свою очередь, не оставляют пожилых соседей один на один с проблемами по хозяйству.Сергей и Алена — не единственные горожане, кто всерьез задумался о переезде в Алтубинал. Так, Иван из Туапсе время от времени бывает здесь, мечтает когда-нибудь купить участок и построить дом.Однако пока не перебрался — не решил, чем зарабатывать там на жизнь. А местные уверены: не будет стариков, не будет и хутора.
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кавказ, переезд, туризм, жизнь, туапсе, санкт-петербург, общество

"Вот и все. Это Алтубинал". О жизни на хуторе, где остановилось время

08:00 18.06.2021 (обновлено: 08:04 18.06.2021)
 
© Фото : Ольга ЧемерскаяХутор Алтубинал
Хутор Алтубинал - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Ольга Чемерская
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Электричества нет, асфальт заканчивается за шесть с лишним километров, мосты давно разрушены, реку Пшиш надо трижды переезжать вброд. Весной, в разлив, связь с большим миром обрывается на несколько дней. На хуторе Алтубинал люди до сих пор живут, как их предки: держат скот, ухаживают за огородом, ходят в горы за ягодами.

На Лесной улице

Улица здесь одна: Лесная. Постоянных жителей — пять семей, еще столько же приезжают на лето. В теплое время года появляются туристы-походники: отсюда ведут тропы на живописную гору Шесси. Впрочем, группы заглядывают на хутор редко — популярным туристическим местом Алтубинал точно не назовешь.
Нет ни администрации, ни ФАПа, ни магазина — только частные дома. Некоторые давно заброшены и постепенно ветшают. Нет и централизованных коммуникаций — даже электричества, не говоря о воде, канализации и отоплении. Печи топят дровами — летом через Пшиш проезжает грузовая машина с запасами на зиму. Электроэнергию обеспечивают бензогенераторы или солнечные батареи.
© Фото : Ольга ЧемерскаяУлица Алтубинала
Улица Алтубинала - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Ольга Чемерская
Улица Алтубинала
Большинство местных выживают за счет натурального хозяйства: держат кур, коров, поросят. Раз в год забивают скотину, мясо продают заезжему скупщику. Вырученные деньги и пенсия (большинство жителей уже в возрасте) — весь источник дохода. До ближайшего магазина шесть километров, но у многих машины — "нивы" или УАЗы, на других не проехать. Зимой и они застревают из-за сильных снегопадов. Так что продукты запасают впрок.

"Это какой-то отдельный мир. Они даже не знают, что бывает иначе жизнь. У всех огород, скотина. Вечером на час-два включают генераторы, если у кого есть. Остальные встают в пять утра, с закатом ложатся. Почитали газету — и спать. Чтобы позвонить куда-нибудь, нужно пройти километр", — рассказывает Николай.

Он горожанин, но время от времени приезжает в Алтубинал помочь пожилым знакомым — просят то поправить забор, то скосить траву в огороде.
Впрочем, со связью плохо не везде. Ирина, которая каждое лето проводит на хуторе, объясняет: есть пара точек, где можно поймать слабый сотовый сигнал и поговорить с близкими. Она уверена, Алтубинал — отличное место для дачи, а еще для тех, кто любит охоту и рыбалку: "Это последнее жилое место в поселении. Выше нас ничего, только природа".

Люди походные

От Алтубинала до ближайшего крупного по местным меркам села Терзиян — шесть километров по бездорожью. В Терзияне уже пять улиц, около двухсот жителей.
"Года четыре назад наводнение унесло два-три дома. Мостик деревянный пешеходный тоже смыло, теперь нет никакого. А мост для машин здесь был только лет двадцать назад", — говорит Николай.
© Фото : Ольга ЧемерскаяДом в Алтубинале
Дом в Алтубинале - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Ольга Чемерская
Дом в Алтубинале
Сергей Чулков, местный, вспоминает, что в этом году дорога становилась непроезжей на несколько дней. Но до цивилизации, считает он, всегда можно добраться пешком.
"Обычно неделю-две вода держится, потом спадает. Отсюда до поселка всего километров шесть, а там уже асфальт, регулярные рейсы автобусов, — объясняет он. — На время паводков машину заранее оставляем у знакомых в Терзияне. Если нужно, пешком дошел — и поехал. Мы люди походные, пять-шесть километров по лесу нетрудно прогуляться. Зимой на снегоступах и лыжах. В этом году было снежно, у соседей крышу поломало. Но это скорее аномалия — обычно зимы мягкие".

"Наелись городом"

Сергей Чулков с женой Алиной — одни из немногих жителей хутора, переехавших сюда относительно недавно. Сергей из Петербурга, но уже больше десяти лет в основном путешествует: летом на Кавказ, зимой в теплые страны — Индию, Непал. Чулков — горный гид, организатор восхождений на вершины. Вместе с супругой занимается йогой, планирует основать в окрестностях Алтубинала йога-лагеря.

"Давно думали: пора где-то осесть, — рассказывает Сергей. — Наелись городом. Искали как можно дальше — и вот нашли. У нас электричество на солнечных панелях, есть связь — спутниковый телефон и интернет. А больше ничего и не надо. Телефоны включаем раз в день — проверить, все ли в мире нормально. Понравилось, что здесь у всех большие участки, а не по пять-шесть соток, как у нас в Ленинградской области".

Чулковы купили старый дом, починили его и переехали. Собираются сделать косметический ремонт и превратить жилье в гостиницу, а для себя построить новое. "Я часто общаюсь с людьми, вижу, что многих утомила цивилизация. Хотим развивать экотуризм, чтобы желающие приезжали и общались с природой", — делится Сергей планами.
© Фото : Ольга ЧемерскаяЗаброшенное здание
Заброшенное здание - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
© Фото : Ольга Чемерская
Заброшенное здание
У Чулковых постоянно гости, друзья помогают со стройкой. На хуторе приветливо встретили новоселов. А те, в свою очередь, не оставляют пожилых соседей один на один с проблемами по хозяйству.
Сергей и Алена — не единственные горожане, кто всерьез задумался о переезде в Алтубинал. Так, Иван из Туапсе время от времени бывает здесь, мечтает когда-нибудь купить участок и построить дом.

"Замечательное место, очень красивое: чистая вода, чистый воздух. Нефтезаводов и химтерминалов, как в нашем городе, нет. Тихо. Ни света, ни газа. Есть дорога. Вот и все. Это Алтубинал", — говорит молодой человек.

Однако пока не перебрался — не решил, чем зарабатывать там на жизнь. А местные уверены: не будет стариков, не будет и хутора.
 
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