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"Вот и все. Это Алтубинал". О жизни на хуторе, где остановилось время

"Вот и все. Это Алтубинал". О жизни на хуторе, где остановилось время - РИА Новости, 18.06.2021

"Вот и все. Это Алтубинал". О жизни на хуторе, где остановилось время

Электричества нет, асфальт заканчивается за шесть с лишним километров, мосты давно разрушены, реку Пшиш надо трижды переезжать вброд. Весной, в разлив, связь с... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:00

2021-06-18T08:04

кавказ

переезд

туризм

жизнь

туапсе

санкт-петербург

общество

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости, Мария Семенова. Электричества нет, асфальт заканчивается за шесть с лишним километров, мосты давно разрушены, реку Пшиш надо трижды переезжать вброд. Весной, в разлив, связь с большим миром обрывается на несколько дней. На хуторе Алтубинал люди до сих пор живут, как их предки: держат скот, ухаживают за огородом, ходят в горы за ягодами.На Лесной улицеУлица здесь одна: Лесная. Постоянных жителей — пять семей, еще столько же приезжают на лето. В теплое время года появляются туристы-походники: отсюда ведут тропы на живописную гору Шесси. Впрочем, группы заглядывают на хутор редко — популярным туристическим местом Алтубинал точно не назовешь.Нет ни администрации, ни ФАПа, ни магазина — только частные дома. Некоторые давно заброшены и постепенно ветшают. Нет и централизованных коммуникаций — даже электричества, не говоря о воде, канализации и отоплении. Печи топят дровами — летом через Пшиш проезжает грузовая машина с запасами на зиму. Электроэнергию обеспечивают бензогенераторы или солнечные батареи.Большинство местных выживают за счет натурального хозяйства: держат кур, коров, поросят. Раз в год забивают скотину, мясо продают заезжему скупщику. Вырученные деньги и пенсия (большинство жителей уже в возрасте) — весь источник дохода. До ближайшего магазина шесть километров, но у многих машины — "нивы" или УАЗы, на других не проехать. Зимой и они застревают из-за сильных снегопадов. Так что продукты запасают впрок. Он горожанин, но время от времени приезжает в Алтубинал помочь пожилым знакомым — просят то поправить забор, то скосить траву в огороде.Впрочем, со связью плохо не везде. Ирина, которая каждое лето проводит на хуторе, объясняет: есть пара точек, где можно поймать слабый сотовый сигнал и поговорить с близкими. Она уверена, Алтубинал — отличное место для дачи, а еще для тех, кто любит охоту и рыбалку: "Это последнее жилое место в поселении. Выше нас ничего, только природа".Люди походныеОт Алтубинала до ближайшего крупного по местным меркам села Терзиян — шесть километров по бездорожью. В Терзияне уже пять улиц, около двухсот жителей."Года четыре назад наводнение унесло два-три дома. Мостик деревянный пешеходный тоже смыло, теперь нет никакого. А мост для машин здесь был только лет двадцать назад", — говорит Николай.Сергей Чулков, местный, вспоминает, что в этом году дорога становилась непроезжей на несколько дней. Но до цивилизации, считает он, всегда можно добраться пешком."Обычно неделю-две вода держится, потом спадает. Отсюда до поселка всего километров шесть, а там уже асфальт, регулярные рейсы автобусов, — объясняет он. — На время паводков машину заранее оставляем у знакомых в Терзияне. Если нужно, пешком дошел — и поехал. Мы люди походные, пять-шесть километров по лесу нетрудно прогуляться. Зимой на снегоступах и лыжах. В этом году было снежно, у соседей крышу поломало. Но это скорее аномалия — обычно зимы мягкие"."Наелись городом"Сергей Чулков с женой Алиной — одни из немногих жителей хутора, переехавших сюда относительно недавно. Сергей из Петербурга, но уже больше десяти лет в основном путешествует: летом на Кавказ, зимой в теплые страны — Индию, Непал. Чулков — горный гид, организатор восхождений на вершины. Вместе с супругой занимается йогой, планирует основать в окрестностях Алтубинала йога-лагеря. Чулковы купили старый дом, починили его и переехали. Собираются сделать косметический ремонт и превратить жилье в гостиницу, а для себя построить новое. "Я часто общаюсь с людьми, вижу, что многих утомила цивилизация. Хотим развивать экотуризм, чтобы желающие приезжали и общались с природой", — делится Сергей планами. У Чулковых постоянно гости, друзья помогают со стройкой. На хуторе приветливо встретили новоселов. А те, в свою очередь, не оставляют пожилых соседей один на один с проблемами по хозяйству.Сергей и Алена — не единственные горожане, кто всерьез задумался о переезде в Алтубинал. Так, Иван из Туапсе время от времени бывает здесь, мечтает когда-нибудь купить участок и построить дом.Однако пока не перебрался — не решил, чем зарабатывать там на жизнь. А местные уверены: не будет стариков, не будет и хутора.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

кавказ, переезд, туризм, жизнь, туапсе, санкт-петербург, общество