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Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта
Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта - РИА Новости, 18.06.2021
Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта
Закрытие одного из самых загруженных китайских портов Яньтянь привело к появлению глобальной проблемы в торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T10:51
2021-06-18T15:24
инцидент с судном ever given в суэцком канале
суэцкий канал
китай
европа
сша
экономика
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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Закрытие одного из самых загруженных китайских портов Яньтянь привело к появлению глобальной проблемы в торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Flexport Inc. Нериюса Поскуса.Отмечается, что мировая судоходная отрасль, измученная пандемическими потрясениями, инфляционным давлением и задержками поставок, сталкивается с самым серьезным испытанием на прочность.Так, в конце мая стало известно о закрытии из-за новой вспышки COVID-19 порта Яньтянь, который, тем не менее, должен был вновь заработать спустя несколько дней. Однако теперь в терминале заявили о планах восстановить работу лишь к концу июня.Принимая во внимание недавний инцидент с блокировкой Суэцкого канала, можно спрогнозировать, что на восстановление нормальной работы порта потребуется несколько месяцев, пишет Bloomberg. Причиной тому станет скопление большого количества грузов.По его мнению, на устранение заторов в Янтянь потребуется от шести до восьми недель. Это вызывает беспокойство, так как проблемы с поставками еще сохранятся в период пикового спроса в США и Европе, добавил он. Как следствие, растет стоимость морских перевозок, что тормозит мировую торговлю и может ускорить темпы инфляции. По информации агентства, в настоящее время 139 контейнеровозов пришвартованы у побережья Китая, что на 50 процентов больше средних показателей с середины апреля по начало мая.Согласно данным исследовательской компании Drewry Shipping, цены на контейнеры на нескольких маршрутах продолжают расти, а в некоторых случаях они превысили прошлогодние показатели в семь раз.Вместе с тем эксперты прогнозируют затяжные проблемы с пропускной способностью в мировых портах, чему способствуют рекордно высокие показатели экспорта из Китая, а также открытие экономик США и Европы после пандемии.
https://ria.ru/20210616/rebound-1737125699.html
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инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, китай, европа, сша, экономика
Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта
10:51 18.06.2021 (обновлено: 15:24 18.06.2021)
 
© REUTERS / Martin Pollard/File PhotoКитайский порт Яньтянь
Китайский порт Яньтянь - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© REUTERS / Martin Pollard/File Photo

Bloomberg предрек тяжелейшее испытание мировой торговли из-за китайского порта Яньтянь

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Закрытие одного из самых загруженных китайских портов Яньтянь привело к появлению глобальной проблемы в торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Flexport Inc. Нериюса Поскуса.
Отмечается, что мировая судоходная отрасль, измученная пандемическими потрясениями, инфляционным давлением и задержками поставок, сталкивается с самым серьезным испытанием на прочность.
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Так, в конце мая стало известно о закрытии из-за новой вспышки COVID-19 порта Яньтянь, который, тем не менее, должен был вновь заработать спустя несколько дней. Однако теперь в терминале заявили о планах восстановить работу лишь к концу июня.
Принимая во внимание недавний инцидент с блокировкой Суэцкого канала, можно спрогнозировать, что на восстановление нормальной работы порта потребуется несколько месяцев, пишет Bloomberg. Причиной тому станет скопление большого количества грузов.

"Ситуация в Южном Китае — еще одна череда бедствий, поразивших глобальную цепочку поставок", — считает вице-президент компании Flexport Inc.

По его мнению, на устранение заторов в Янтянь потребуется от шести до восьми недель. Это вызывает беспокойство, так как проблемы с поставками еще сохранятся в период пикового спроса в США и Европе, добавил он. Как следствие, растет стоимость морских перевозок, что тормозит мировую торговлю и может ускорить темпы инфляции.
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Согласно данным исследовательской компании Drewry Shipping, цены на контейнеры на нескольких маршрутах продолжают расти, а в некоторых случаях они превысили прошлогодние показатели в семь раз.
Вместе с тем эксперты прогнозируют затяжные проблемы с пропускной способностью в мировых портах, чему способствуют рекордно высокие показатели экспорта из Китая, а также открытие экономик США и Европы после пандемии.
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