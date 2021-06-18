Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта
10:51 18.06.2021 (обновлено: 15:24 18.06.2021)
Bloomberg предрек тяжелейшее испытание мировой торговли из-за китайского порта Яньтянь
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Закрытие одного из самых загруженных китайских портов Яньтянь привело к появлению глобальной проблемы в торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Flexport Inc. Нериюса Поскуса.
Отмечается, что мировая судоходная отрасль, измученная пандемическими потрясениями, инфляционным давлением и задержками поставок, сталкивается с самым серьезным испытанием на прочность.
Так, в конце мая стало известно о закрытии из-за новой вспышки COVID-19 порта Яньтянь, который, тем не менее, должен был вновь заработать спустя несколько дней. Однако теперь в терминале заявили о планах восстановить работу лишь к концу июня.
Принимая во внимание недавний инцидент с блокировкой Суэцкого канала, можно спрогнозировать, что на восстановление нормальной работы порта потребуется несколько месяцев, пишет Bloomberg. Причиной тому станет скопление большого количества грузов.
"Ситуация в Южном Китае — еще одна череда бедствий, поразивших глобальную цепочку поставок", — считает вице-президент компании Flexport Inc.
По его мнению, на устранение заторов в Янтянь потребуется от шести до восьми недель. Это вызывает беспокойство, так как проблемы с поставками еще сохранятся в период пикового спроса в США и Европе, добавил он. Как следствие, растет стоимость морских перевозок, что тормозит мировую торговлю и может ускорить темпы инфляции.
По информации агентства, в настоящее время 139 контейнеровозов пришвартованы у побережья Китая, что на 50 процентов больше средних показателей с середины апреля по начало мая.
Согласно данным исследовательской компании Drewry Shipping, цены на контейнеры на нескольких маршрутах продолжают расти, а в некоторых случаях они превысили прошлогодние показатели в семь раз.
Вместе с тем эксперты прогнозируют затяжные проблемы с пропускной способностью в мировых портах, чему способствуют рекордно высокие показатели экспорта из Китая, а также открытие экономик США и Европы после пандемии.