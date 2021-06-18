https://ria.ru/20210618/katastrofa-1737526614.html

Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта

Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта - РИА Новости, 18.06.2021

Мировой торговле предрекли тяжелейшее испытание из-за одного порта

Закрытие одного из самых загруженных китайских портов Яньтянь привело к появлению глобальной проблемы в торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T10:51

2021-06-18T10:51

2021-06-18T15:24

инцидент с судном ever given в суэцком канале

суэцкий канал

китай

европа

сша

экономика

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Закрытие одного из самых загруженных китайских портов Яньтянь привело к появлению глобальной проблемы в торговле. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на вице-президента компании Flexport Inc. Нериюса Поскуса.Отмечается, что мировая судоходная отрасль, измученная пандемическими потрясениями, инфляционным давлением и задержками поставок, сталкивается с самым серьезным испытанием на прочность.Так, в конце мая стало известно о закрытии из-за новой вспышки COVID-19 порта Яньтянь, который, тем не менее, должен был вновь заработать спустя несколько дней. Однако теперь в терминале заявили о планах восстановить работу лишь к концу июня.Принимая во внимание недавний инцидент с блокировкой Суэцкого канала, можно спрогнозировать, что на восстановление нормальной работы порта потребуется несколько месяцев, пишет Bloomberg. Причиной тому станет скопление большого количества грузов.По его мнению, на устранение заторов в Янтянь потребуется от шести до восьми недель. Это вызывает беспокойство, так как проблемы с поставками еще сохранятся в период пикового спроса в США и Европе, добавил он. Как следствие, растет стоимость морских перевозок, что тормозит мировую торговлю и может ускорить темпы инфляции. По информации агентства, в настоящее время 139 контейнеровозов пришвартованы у побережья Китая, что на 50 процентов больше средних показателей с середины апреля по начало мая.Согласно данным исследовательской компании Drewry Shipping, цены на контейнеры на нескольких маршрутах продолжают расти, а в некоторых случаях они превысили прошлогодние показатели в семь раз.Вместе с тем эксперты прогнозируют затяжные проблемы с пропускной способностью в мировых портах, чему способствуют рекордно высокие показатели экспорта из Китая, а также открытие экономик США и Европы после пандемии.

https://ria.ru/20210616/rebound-1737125699.html

https://ria.ru/20210617/ekonomika-1737329423.html

https://ria.ru/20210608/ekonomika-1736174579.html

суэцкий канал

китай

европа

сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

инцидент с судном ever given в суэцком канале, суэцкий канал, китай, европа, сша, экономика