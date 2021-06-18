https://ria.ru/20210618/karnivak-kov-1737529095.html
Норки после прививки вакциной "Карнивак-Ков" передали иммунитет детенышам
Норки после прививки вакциной "Карнивак-Ков" передали иммунитет детенышам - РИА Новости, 18.06.2021
Норки после прививки вакциной "Карнивак-Ков" передали иммунитет детенышам
Норки, которых в начале текущего года вакцинировали российской вакциной "Карнивак-Ков" против коронавируса, передали иммунитет своим детенышам, говорится в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:08
2021-06-18T11:08
распространение коронавируса
вакцина «карнивак-ков»
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
россия
федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор)
общество
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Норки, которых в начале текущего года вакцинировали российской вакциной "Карнивак-Ков" против коронавируса, передали иммунитет своим детенышам, говорится в сообщении Россельхознадзора.В рамках выставки "MVC: Зерно - Комбикорма - Ветеринария - 2021" в Москве 17 июня прошла открытая встреча Россельхознадзора с представителями бизнеса и ветеринарными специалистами. На круглом столе, организованном службой, "Федеральным центром охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") и отраслевым изданием "Ветеринария и жизнь", обсуждались риски заноса COVID-19 в популяции животных и меры профилактики."В ходе мероприятия заведующая лабораторией профилактики болезней мелких домашних животных ФГБУ "ВНИИЗЖ" Татьяна Галкина сообщила, что после вакцинации норок первым в мире препаратом против новой коронавирусной инфекции "Карнивак-Ков" иммунитет к заболеванию передается и новорожденным детенышам этих пушных зверей", - говорится в сообщении.По словам заведующей лабораторией, у щенков норок, которых вакцинировали в январе текущего года, был выявлен колостральный иммунитет. "Это означает, что мать после вакцинации "Карнивак-Ков" передала свою защиту потомству", - сказала Галкина, слова которой приводит Россельхознадзор.В настоящее время специалисты "ВНИИЗЖ" оценивают количество антител у детенышей привитых зверей. Ведомство также указывает, что вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у животных в более чем 30 странах мира.Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору "Федеральным центром охраны здоровья животных".
https://ria.ru/20210401/vaktsina-1603787202.html
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Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Вакцинация норки от COVID-19
Россия зарегистрировала первую и единственную в мире вакцину против COVID-19 для животных "Карнивак-Ков". В Россельхознадзоре показали, как прививают вакциной от коронавируса для животных - на примере норок.
2021-06-18T11:08
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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вакцина «карнивак-ков», коронавирус в россии, коронавирус covid-19, россия, федеральная служба по ветеринарному и фитосанитарному надзору (россельхознадзор), общество
Норки после прививки вакциной "Карнивак-Ков" передали иммунитет детенышам
Норки, привитые российской вакциной "Карнивак-Ков" от COVID-19, передали иммунитет детенышам
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Норки, которых в начале текущего года вакцинировали российской вакциной "Карнивак-Ков" против коронавируса, передали иммунитет своим детенышам, говорится в сообщении Россельхознадзора
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В рамках выставки "MVC: Зерно - Комбикорма - Ветеринария - 2021" в Москве 17 июня прошла открытая встреча Россельхознадзора с представителями бизнеса и ветеринарными специалистами. На круглом столе, организованном службой, "Федеральным центром охраны здоровья животных" (ФГБУ "ВНИИЗЖ") и отраслевым изданием "Ветеринария и жизнь", обсуждались риски заноса COVID-19 в популяции животных и меры профилактики.
"В ходе мероприятия заведующая лабораторией профилактики болезней мелких домашних животных ФГБУ "ВНИИЗЖ" Татьяна Галкина сообщила, что после вакцинации норок первым в мире препаратом против новой коронавирусной инфекции "Карнивак-Ков" иммунитет к заболеванию передается и новорожденным детенышам этих пушных зверей", - говорится в сообщении.
По словам заведующей лабораторией, у щенков норок, которых вакцинировали в январе текущего года, был выявлен колостральный иммунитет. "Это означает, что мать после вакцинации "Карнивак-Ков" передала свою защиту потомству", - сказала Галкина, слова которой приводит Россельхознадзор.
В настоящее время специалисты "ВНИИЗЖ" оценивают количество антител у детенышей привитых зверей. Ведомство также указывает, что вирус SARS-CoV-2 был обнаружен у животных в более чем 30 странах мира.
Российская вакцина "Карнивак-Ков" - первый и на данный момент единственный зарегистрированный в мире препарат против коронавируса COVID-19 у животных. В настоящее время срок сохранения иммунитета после вакцинации оценивается в полгода. Вакцина разработана подведомственным Россельхознадзору "Федеральным центром охраны здоровья животных".