https://ria.ru/20210618/kamchatka-1737246206.html

На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят

На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят - РИА Новости, 18.06.2021

На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят

Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T00:09

2021-06-18T00:09

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МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята и меняется их внешность, сообщает пресс-служба природоохранной территории.У героев киноленты — пары лисиц Пенелопы и Ветра, которые создали семью в прошлом году, в этом сезоне родились шесть лисят. Семья обитает в Кроноцко-Богачевской тундре."Лисята рождаются слепыми, голубые глазки открываются после 13 дней жизни и начинают постепенно менять цвет на янтарный к четвертой-пятой неделе. Если верить этим наблюдениям, малышам Пенелопы чуть больше месяца", — сообщают авторы киноленты.Когда лисята только начала выходить из норы, наблюдатели были уверены, что детенышей пять — именно столько одновременно играло на песке и кормилось молоком матери. Чуть позже выяснилось, что есть и шестой. Просто он оказался не таким решительным, как его братья и сестры."Зверек всегда опаздывал на кормление и не мог отвоевать себе местечко, оставаясь ждать в стороне. Пенелопа, как и все лисицы, — заботливая мать, поэтому она кормит шестого лисенка отдельно, когда более прыткие дети убегают играть", — рассказывают в заповеднике.

https://ria.ru/20210607/lisy-1735662100.html

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