https://ria.ru/20210618/kamchatka-1737246206.html
На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят
На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят - РИА Новости, 18.06.2021
На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят
Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:09
2021-06-18T00:09
2021-06-18T00:12
дикие животные
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/95738/58/957385851_0:19:801:469_1920x0_80_0_0_f7cbcb59792f984f77bf3a35b979866b.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята и меняется их внешность, сообщает пресс-служба природоохранной территории.У героев киноленты — пары лисиц Пенелопы и Ветра, которые создали семью в прошлом году, в этом сезоне родились шесть лисят. Семья обитает в Кроноцко-Богачевской тундре."Лисята рождаются слепыми, голубые глазки открываются после 13 дней жизни и начинают постепенно менять цвет на янтарный к четвертой-пятой неделе. Если верить этим наблюдениям, малышам Пенелопы чуть больше месяца", — сообщают авторы киноленты.Когда лисята только начала выходить из норы, наблюдатели были уверены, что детенышей пять — именно столько одновременно играло на песке и кормилось молоком матери. Чуть позже выяснилось, что есть и шестой. Просто он оказался не таким решительным, как его братья и сестры."Зверек всегда опаздывал на кормление и не мог отвоевать себе местечко, оставаясь ждать в стороне. Пенелопа, как и все лисицы, — заботливая мать, поэтому она кормит шестого лисенка отдельно, когда более прыткие дети убегают играть", — рассказывают в заповеднике.
https://ria.ru/20210607/lisy-1735662100.html
камчатский край
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn25.img.ria.ru/images/95738/58/957385851_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_0cb47890196d3a44a28d572ccff0a8f5.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дикие животные, туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край
МОСКВА, 18 июн
— РИА Новости.
Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята и меняется их внешность, сообщает
пресс-служба природоохранной территории.
У героев киноленты — пары лисиц Пенелопы и Ветра, которые создали семью в прошлом году, в этом сезоне родились шесть лисят. Семья обитает в Кроноцко-Богачевской тундре.
"Лисята рождаются слепыми, голубые глазки открываются после 13 дней жизни и начинают постепенно менять цвет на янтарный к четвертой-пятой неделе. Если верить этим наблюдениям, малышам Пенелопы чуть больше месяца", — сообщают авторы киноленты.
Когда лисята только начала выходить из норы, наблюдатели были уверены, что детенышей пять — именно столько одновременно играло на песке и кормилось молоком матери. Чуть позже выяснилось, что есть и шестой. Просто он оказался не таким решительным, как его братья и сестры.
"Зверек всегда опаздывал на кормление и не мог отвоевать себе местечко, оставаясь ждать в стороне. Пенелопа, как и все лисицы, — заботливая мать, поэтому она кормит шестого лисенка отдельно, когда более прыткие дети убегают играть", — рассказывают в заповеднике.