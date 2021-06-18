Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Знаменитые достопримечательности мира - РИА Новости, 1920, 06.12.2018
Туризм
https://ria.ru/20210618/kamchatka-1737246206.html
На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят
На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят - РИА Новости, 18.06.2021
На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят
Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:09
2021-06-18T00:12
дикие животные
туризм
туризм
туристы
новости - туризм
кроноцкий заповедник
камчатский край
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/95738/58/957385851_0:19:801:469_1920x0_80_0_0_f7cbcb59792f984f77bf3a35b979866b.jpg
МОСКВА, 18 июн — РИА Новости. Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята и меняется их внешность, сообщает пресс-служба природоохранной территории.У героев киноленты — пары лисиц Пенелопы и Ветра, которые создали семью в прошлом году, в этом сезоне родились шесть лисят. Семья обитает в Кроноцко-Богачевской тундре."Лисята рождаются слепыми, голубые глазки открываются после 13 дней жизни и начинают постепенно менять цвет на янтарный к четвертой-пятой неделе. Если верить этим наблюдениям, малышам Пенелопы чуть больше месяца", — сообщают авторы киноленты.Когда лисята только начала выходить из норы, наблюдатели были уверены, что детенышей пять — именно столько одновременно играло на песке и кормилось молоком матери. Чуть позже выяснилось, что есть и шестой. Просто он оказался не таким решительным, как его братья и сестры."Зверек всегда опаздывал на кормление и не мог отвоевать себе местечко, оставаясь ждать в стороне. Пенелопа, как и все лисицы, — заботливая мать, поэтому она кормит шестого лисенка отдельно, когда более прыткие дети убегают играть", — рассказывают в заповеднике.
https://ria.ru/20210607/lisy-1735662100.html
камчатский край
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn25.img.ria.ru/images/95738/58/957385851_0:0:801:600_1920x0_80_0_0_0cb47890196d3a44a28d572ccff0a8f5.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дикие животные, туризм, туристы, новости - туризм, кроноцкий заповедник, камчатский край

На Камчатке создатели фильма о животных раскрыли секреты взросления лисят

00:09 18.06.2021 (обновлено: 00:12 18.06.2021)
 
© Фото : Анна Ячменникова, Кроноцкий заповедникЛисята-сеголетки, сфотографированные с помощью фотоловушки в Кроноцком заповеднике
Лисята-сеголетки, сфотографированные с помощью фотоловушки в Кроноцком заповеднике - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : Анна Ячменникова, Кроноцкий заповедник
Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн РИА Новости. Создатели документального фильма "Камчатка. Рассказ в лисах", съемки которого проходят в центральной части Кроноцкого заповедника, рассказали, как растут лисята и меняется их внешность, сообщает пресс-служба природоохранной территории.
У героев киноленты — пары лисиц Пенелопы и Ветра, которые создали семью в прошлом году, в этом сезоне родились шесть лисят. Семья обитает в Кроноцко-Богачевской тундре.
"Лисята рождаются слепыми, голубые глазки открываются после 13 дней жизни и начинают постепенно менять цвет на янтарный к четвертой-пятой неделе. Если верить этим наблюдениям, малышам Пенелопы чуть больше месяца", — сообщают авторы киноленты.
Когда лисята только начала выходить из норы, наблюдатели были уверены, что детенышей пять — именно столько одновременно играло на песке и кормилось молоком матери. Чуть позже выяснилось, что есть и шестой. Просто он оказался не таким решительным, как его братья и сестры.
"Зверек всегда опаздывал на кормление и не мог отвоевать себе местечко, оставаясь ждать в стороне. Пенелопа, как и все лисицы, — заботливая мать, поэтому она кормит шестого лисенка отдельно, когда более прыткие дети убегают играть", — рассказывают в заповеднике.
Лиса с лисятами - РИА Новости, 1920, 07.06.2021
7 июня, 02:16Хорошие новости
На Камчатке лисы-кинозвезды обзавелись потомством
 
ТуризмДикие животныеТуризмтуристыНовости - ТуризмКроноцкий заповедникКамчатский край
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:51Организаторы выставки в Берлине о войне ответили на критику посла Украины
08:45Привившийся от коронавируса калужский губернатор заболел COVID-19
08:39Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39В Совфеде оценили работу Telegram
08:38На газопроводе в Луганске прогремел взрыв
08:36В Ялте выпала месячная норма осадков, реки вышли из берегов
08:26Источник: Минобороны разрабатывает препарат от COVID-19 в виде жвачки
08:13На Ямале мужчина облил людей жидкостью для розжига
07:56В Москве в пятницу ожидается погода без осадков и до плюс 28 градусов
07:49В восьми районах Забайкалья ввели режим ЧС из-за паводков
07:27В Бурятии могут ввести обязательную вакцинацию от COVID-19
07:22Красноярскому экс-министру экологии заменили условный срок на реальный
06:51Disney объявил о выходе нового сериала о приключениях Чип и Дейла
05:56Россия призвала СБ ООН осудить нападение украинских диверсантов в ЛНР
05:35В Тульской области запретили массовые мероприятия из-за COVID-19
05:13В Минобороны рассказали о ходе учений в Тихом океане
05:11Россия может принять участие в создании турецкого космодрома
04:56В Приморье избрали меру пресечения осквернившим мемориал Героя России
04:20Эксперт назвал отличие в подготовке космонавтов в России и США
04:11В ходе стрельбы в Аризоне погиб один человек
Лента новостейМолния