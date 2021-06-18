https://ria.ru/20210618/iyul-1737510034.html

Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль

Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль - РИА Новости, 18.06.2021

Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль

Погода в июле на всей территории России будет соответствовать климатической норме, однако не исключены периоды похолодания. Об этом "Российской газете"... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T08:39

2021-06-18T08:39

2021-06-18T08:39

россия

республика саха (якутия)

людмила паршина

республика коми

ханты-мансийский автономный округ

ямало-ненецкий автономный округ (янао)

гидрометцентр

москва

красноярский край

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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Погода в июле на всей территории России будет соответствовать климатической норме, однако не исключены периоды похолодания. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Так, в европейской части страны днем воздух будет прогреваться до 20-27 градусов, тогда как на юге ожидается 28-33 градуса тепла.При этом, по словам Паршиной, в некоторых регионах все же возможно похолодание. В Республике Коми и Архангельской области днем столбик термометра может опуститься до +11-16 градусов. Это же касается юга Сибири, где июльские температуры будут в пределах 21-26 градусов, что ниже нормы.В Красноярском крае во втором месяце лета также ожидается более прохладная погода, чем обычно.Вместе с тем на Урале, в некоторых регионах Западной Сибири, в Иркутской и Магаданской области, Забайкальском и Хабаровском крае, в Приморье, Якутии, на Камчатке и северо-востоке Чукотки дневная температура будет выше климатической нормы, подчеркнула эксперт.Она добавила, что в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе в июле ожидаются обильные осадки, однако кратковременные.В это же время на севере Западной Сибири (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах), на севере Красноярского края, наоборот, возможна засуха, заключили в ведомстве.

https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html

https://ria.ru/20210504/sibgmu-1730651200.html

россия

республика саха (якутия)

республика коми

ханты-мансийский автономный округ

москва

красноярский край

свердловская область

иркутская область

камчатский край

краснодарский край

забайкальский край

хабаровский край

приморский край

магаданская область

красноярск

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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