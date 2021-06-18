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Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль - РИА Новости, 18.06.2021
Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
Погода в июле на всей территории России будет соответствовать климатической норме, однако не исключены периоды похолодания. Об этом "Российской газете"... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T08:39
2021-06-18T08:39
россия
республика саха (якутия)
людмила паршина
республика коми
ханты-мансийский автономный округ
ямало-ненецкий автономный округ (янао)
гидрометцентр
москва
красноярский край
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МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Погода в июле на всей территории России будет соответствовать климатической норме, однако не исключены периоды похолодания. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.Так, в европейской части страны днем воздух будет прогреваться до 20-27 градусов, тогда как на юге ожидается 28-33 градуса тепла.При этом, по словам Паршиной, в некоторых регионах все же возможно похолодание. В Республике Коми и Архангельской области днем столбик термометра может опуститься до +11-16 градусов. Это же касается юга Сибири, где июльские температуры будут в пределах 21-26 градусов, что ниже нормы.В Красноярском крае во втором месяце лета также ожидается более прохладная погода, чем обычно.Вместе с тем на Урале, в некоторых регионах Западной Сибири, в Иркутской и Магаданской области, Забайкальском и Хабаровском крае, в Приморье, Якутии, на Камчатке и северо-востоке Чукотки дневная температура будет выше климатической нормы, подчеркнула эксперт.Она добавила, что в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе в июле ожидаются обильные осадки, однако кратковременные.В это же время на севере Западной Сибири (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах), на севере Красноярского края, наоборот, возможна засуха, заключили в ведомстве.
https://ria.ru/20210524/leto-1733382332.html
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россия
республика саха (якутия)
республика коми
ханты-мансийский автономный округ
москва
красноярский край
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россия, республика саха (якутия), людмила паршина, республика коми, ханты-мансийский автономный округ, ямало-ненецкий автономный округ (янао), гидрометцентр, москва, красноярский край, свердловская область, иркутская область, камчатский край, краснодарский край, забайкальский край, хабаровский край, приморский край, магаданская область, красноярск, общество
Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
08:39 18.06.2021
 
© РИА Новости / Владимир Песня / Перейти в фотобанкЛюди идут по Никольской улице в Москве
Люди идут по Никольской улице в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Владимир Песня
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Синоптики рассказали о возможном похолодании в июле в некоторых российских регионах

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Погода в июле на всей территории России будет соответствовать климатической норме, однако не исключены периоды похолодания. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Так, в европейской части страны днем воздух будет прогреваться до 20-27 градусов, тогда как на юге ожидается 28-33 градуса тепла.

"В Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне + 11-16, днем до +22-27 градусов", – подчеркнула специалист.

При этом, по словам Паршиной, в некоторых регионах все же возможно похолодание. В Республике Коми и Архангельской области днем столбик термометра может опуститься до +11-16 градусов. Это же касается юга Сибири, где июльские температуры будут в пределах 21-26 градусов, что ниже нормы.
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"В средней полосе – днем при похолоданиях не выше 15-20 градусов, а на юге жара может спадать до 21-26 градусов", – уточнили в Гидрометцентре.
В Красноярском крае во втором месяце лета также ожидается более прохладная погода, чем обычно.
Вместе с тем на Урале, в некоторых регионах Западной Сибири, в Иркутской и Магаданской области, Забайкальском и Хабаровском крае, в Приморье, Якутии, на Камчатке и северо-востоке Чукотки дневная температура будет выше климатической нормы, подчеркнула эксперт.
Она добавила, что в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе в июле ожидаются обильные осадки, однако кратковременные.
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"Много дождей возможно прольется на юге Западной Сибири. На юге Тюменской области и в Курганской областях, в Забайкалье, на севере Магаданской области", – рассказала метеоролог.

В это же время на севере Западной Сибири (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах), на севере Красноярского края, наоборот, возможна засуха, заключили в ведомстве.
 
РоссияРеспублика Саха (Якутия)Людмила ПаршинаРеспублика КомиХанты-Мансийский автономный округЯмало-Ненецкий автономный округ (ЯНАО)ГидрометцентрМоскваКрасноярский крайСвердловская областьИркутская областьКамчатский крайКраснодарский крайЗабайкальский крайХабаровский крайПриморский крайМагаданская областьКрасноярскОбщество
 
 
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