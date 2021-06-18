Синоптики пообещали россиянам не совсем идеальный июль
Синоптики рассказали о возможном похолодании в июле в некоторых российских регионах
МОСКВА, 18 июн – РИА Новости. Погода в июле на всей территории России будет соответствовать климатической норме, однако не исключены периоды похолодания. Об этом "Российской газете" рассказала заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина.
Так, в европейской части страны днем воздух будет прогреваться до 20-27 градусов, тогда как на юге ожидается 28-33 градуса тепла.
"В Москве температура по ночам будет держаться в диапазоне + 11-16, днем до +22-27 градусов", – подчеркнула специалист.
При этом, по словам Паршиной, в некоторых регионах все же возможно похолодание. В Республике Коми и Архангельской области днем столбик термометра может опуститься до +11-16 градусов. Это же касается юга Сибири, где июльские температуры будут в пределах 21-26 градусов, что ниже нормы.
"В средней полосе – днем при похолоданиях не выше 15-20 градусов, а на юге жара может спадать до 21-26 градусов", – уточнили в Гидрометцентре.
В Красноярском крае во втором месяце лета также ожидается более прохладная погода, чем обычно.
Вместе с тем на Урале, в некоторых регионах Западной Сибири, в Иркутской и Магаданской области, Забайкальском и Хабаровском крае, в Приморье, Якутии, на Камчатке и северо-востоке Чукотки дневная температура будет выше климатической нормы, подчеркнула эксперт.
Она добавила, что в Краснодарском и Ставропольском краях, на побережье Крыма и на Северном Кавказе в июле ожидаются обильные осадки, однако кратковременные.
"Много дождей возможно прольется на юге Западной Сибири. На юге Тюменской области и в Курганской областях, в Забайкалье, на севере Магаданской области", – рассказала метеоролог.
В это же время на севере Западной Сибири (в Ханты-Мансийском и Ямало-Ненецком округах), на севере Красноярского края, наоборот, возможна засуха, заключили в ведомстве.