Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМужчина у эскиза к картине "Преображение" на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Библейские эскизы Александра Иванова представили на выставке в Третьяковской галерее
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" открылась в Государственной Третьяковской галерее, на ней представят работы, посвященные жизни и проповедям Христа, рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.
"В Третьяковской галерее хранится более 700 листов Иванова, связанных с темой евангелиевских сюжетов, которые оказались в фокусе его внимания при создании невероятного блока библейских эскизов, предназначавшихся для некоего пространства церкви, храма искусств, храма философии. Эта выставка посвящена жизни и проповедям Христа", - сказала журналистам Трегулова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступает на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступает на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
"Важно и то, что наряду с его (Иванова - ред.) главным творением, самым большим и знаменитым холстом "Явление Христа народу", вот эти библейские эскизы не менее важная часть его жизни и не менее важная часть его художнической миссии", - отметила заведующая отделом графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у эскиза картины "Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра)" на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Девушка у эскиза картины "Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра)" на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Она добавила, что для галереи было достаточно сложно решиться на этот проект, так как он предполагал полное переустройство выставочного зала и смену освещения.
В выставочном зале помимо эскизов также демонстрируется видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова, — интерьер здания с росписями, для которых и были созданы акварельные листы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетители на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
"Сейчас мы сконцентрировались на Иванове-мыслителе, на том, как он трактует тексты, как он воспринимает библейские тексты, наполненные связями, перекличками", - подчеркнула Шуманова.
Выставка продлится до 14 ноября 2021 года в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке.