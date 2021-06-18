https://ria.ru/20210618/ivanov-1737537082.html

Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке

Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке - РИА Новости, 18.06.2021

Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке

Выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" открылась в Государственной Третьяковской галерее, на ней представят работы,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T13:15

2021-06-18T13:15

2021-06-18T13:15

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" открылась в Государственной Третьяковской галерее, на ней представят работы, посвященные жизни и проповедям Христа, рассказала директор галереи Зельфира Трегулова."В Третьяковской галерее хранится более 700 листов Иванова, связанных с темой евангелиевских сюжетов, которые оказались в фокусе его внимания при создании невероятного блока библейских эскизов, предназначавшихся для некоего пространства церкви, храма искусств, храма философии. Эта выставка посвящена жизни и проповедям Христа", - сказала журналистам Трегулова."Важно и то, что наряду с его (Иванова - ред.) главным творением, самым большим и знаменитым холстом "Явление Христа народу", вот эти библейские эскизы не менее важная часть его жизни и не менее важная часть его художнической миссии", - отметила заведующая отделом графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова.Она добавила, что для галереи было достаточно сложно решиться на этот проект, так как он предполагал полное переустройство выставочного зала и смену освещения.В выставочном зале помимо эскизов также демонстрируется видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова, — интерьер здания с росписями, для которых и были созданы акварельные листы."Сейчас мы сконцентрировались на Иванове-мыслителе, на том, как он трактует тексты, как он воспринимает библейские тексты, наполненные связями, перекличками", - подчеркнула Шуманова.Выставка продлится до 14 ноября 2021 года в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке.

https://ria.ru/20210616/muzei-1737127844.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова, третьяковская галерея