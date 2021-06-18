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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210618/ivanov-1737537082.html
Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке
Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке - РИА Новости, 18.06.2021
Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке
Выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" открылась в Государственной Третьяковской галерее, на ней представят работы,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T13:15
2021-06-18T13:15
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зельфира трегулова
третьяковская галерея
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" открылась в Государственной Третьяковской галерее, на ней представят работы, посвященные жизни и проповедям Христа, рассказала директор галереи Зельфира Трегулова."В Третьяковской галерее хранится более 700 листов Иванова, связанных с темой евангелиевских сюжетов, которые оказались в фокусе его внимания при создании невероятного блока библейских эскизов, предназначавшихся для некоего пространства церкви, храма искусств, храма философии. Эта выставка посвящена жизни и проповедям Христа", - сказала журналистам Трегулова."Важно и то, что наряду с его (Иванова - ред.) главным творением, самым большим и знаменитым холстом "Явление Христа народу", вот эти библейские эскизы не менее важная часть его жизни и не менее важная часть его художнической миссии", - отметила заведующая отделом графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова.Она добавила, что для галереи было достаточно сложно решиться на этот проект, так как он предполагал полное переустройство выставочного зала и смену освещения.В выставочном зале помимо эскизов также демонстрируется видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова, — интерьер здания с росписями, для которых и были созданы акварельные листы."Сейчас мы сконцентрировались на Иванове-мыслителе, на том, как он трактует тексты, как он воспринимает библейские тексты, наполненные связями, перекличками", - подчеркнула Шуманова.Выставка продлится до 14 ноября 2021 года в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке.
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новости культуры, выставки, музеи, зельфира трегулова, третьяковская галерея
Эскизы Александра Иванова на библейские темы представили в Третьяковке
13:15 18.06.2021
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкМужчина у эскиза к картине "Преображение" на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Мужчина у эскиза к картине Преображение на выставке Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Библейские эскизы Александра Иванова представили на выставке в Третьяковской галерее

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Выставка "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" открылась в Государственной Третьяковской галерее, на ней представят работы, посвященные жизни и проповедям Христа, рассказала директор галереи Зельфира Трегулова.
"В Третьяковской галерее хранится более 700 листов Иванова, связанных с темой евангелиевских сюжетов, которые оказались в фокусе его внимания при создании невероятного блока библейских эскизов, предназначавшихся для некоего пространства церкви, храма искусств, храма философии. Эта выставка посвящена жизни и проповедям Христа", - сказала журналистам Трегулова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступает на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступает на выставке Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генеральный директор Государственной Третьяковской галереи Зельфира Трегулова выступает на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
"Важно и то, что наряду с его (Иванова - ред.) главным творением, самым большим и знаменитым холстом "Явление Христа народу", вот эти библейские эскизы не менее важная часть его жизни и не менее важная часть его художнической миссии", - отметила заведующая отделом графики XVIII - начала XX века Ирина Шуманова.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкДевушка у эскиза картины "Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра)" на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Девушка у эскиза картины Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра) на выставке Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Девушка у эскиза картины "Хождение по водам (Христос спасает начавшего тонуть Петра)" на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Она добавила, что для галереи было достаточно сложно решиться на этот проект, так как он предполагал полное переустройство выставочного зала и смену освещения.
В выставочном зале помимо эскизов также демонстрируется видеоролик, визуализирующий возможное воплощение замысла Иванова, — интерьер здания с росписями, для которых и были созданы акварельные листы.
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкПосетители на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
Посетители на выставке Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа в Третьяковской галерее в Москве. - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Посетители на выставке "Александр Иванов. Библейские эскизы. Чудеса и проповеди Христа" в Третьяковской галерее в Москве.
"Сейчас мы сконцентрировались на Иванове-мыслителе, на том, как он трактует тексты, как он воспринимает библейские тексты, наполненные связями, перекличками", - подчеркнула Шуманова.
Выставка продлится до 14 ноября 2021 года в историческом здании галереи в Лаврушинском переулке.
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