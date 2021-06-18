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Mundo: в Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком

Mundo: в Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком - РИА Новости, 18.06.2021

Mundo: в Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком

Житель Мадрида, которому исполнилось 84 года, из ревности расправился со своей женой, использовав в качестве орудия убийства молоток, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T00:40

2021-06-18T00:40

2021-06-18T00:42

испания

мадрид

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Житель Мадрида, которому исполнилось 84 года, из ревности расправился со своей женой, использовав в качестве орудия убийства молоток, сообщает газета Mundo.В ночь на среду полиция прибыла по вызову в столичный квартал Мораталас. Один из соседей сообщил, что слышал крики женщины, просившей о помощи из окна своего дома.Подозреваемый сам открыл правоохранителям дверь и признался в преступлении. В гостиной полицейские обнаружили окровавленную женщину и лежащий рядом молоток. Пострадавшая была доставлена в больницу и позднее скончалась. Ей был 81 год."Она гуляла со всеми мужчинами района. Я не раскаиваюсь, она заслужила это и даже еще больше", - сказал ее муж полицейским.Пара состояла в браке более 40 лет. Соседи сообщают о частых ссорах в их доме, в основном, по вине мужчины, которого они называют ревнивым и стремящимся контролировать супругу.

https://ria.ru/20200911/pomolvka-1577092834.html

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испания, мадрид, в мире