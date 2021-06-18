https://ria.ru/20210618/ispanets-1737499592.html
Mundo: в Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком
Mundo: в Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком - РИА Новости, 18.06.2021
Mundo: в Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком
Житель Мадрида, которому исполнилось 84 года, из ревности расправился со своей женой, использовав в качестве орудия убийства молоток, сообщает газета Mundo. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T00:40
2021-06-18T00:40
2021-06-18T00:42
испания
мадрид
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/143269/53/1432695399_0:229:3621:2266_1920x0_80_0_0_1bd981b976cb542d1f0afa7b775533f7.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Житель Мадрида, которому исполнилось 84 года, из ревности расправился со своей женой, использовав в качестве орудия убийства молоток, сообщает газета Mundo.В ночь на среду полиция прибыла по вызову в столичный квартал Мораталас. Один из соседей сообщил, что слышал крики женщины, просившей о помощи из окна своего дома.Подозреваемый сам открыл правоохранителям дверь и признался в преступлении. В гостиной полицейские обнаружили окровавленную женщину и лежащий рядом молоток. Пострадавшая была доставлена в больницу и позднее скончалась. Ей был 81 год."Она гуляла со всеми мужчинами района. Я не раскаиваюсь, она заслужила это и даже еще больше", - сказал ее муж полицейским.Пара состояла в браке более 40 лет. Соседи сообщают о частых ссорах в их доме, в основном, по вине мужчины, которого они называют ревнивым и стремящимся контролировать супругу.
https://ria.ru/20200911/pomolvka-1577092834.html
испания
мадрид
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn22.img.ria.ru/images/143269/53/1432695399_147:0:3474:2495_1920x0_80_0_0_2a7c2b29c231b0aef0a4d06610b769e1.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
испания, мадрид, в мире
Mundo: в Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком
00:40 18.06.2021 (обновлено: 00:42 18.06.2021)
В Испании 84-летний мужчина из ревности убил жену молотком, сообщает газета Mundo
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Житель Мадрида, которому исполнилось 84 года, из ревности расправился со своей женой, использовав в качестве орудия убийства молоток, сообщает газета Mundo
.
В ночь на среду полиция прибыла по вызову в столичный квартал Мораталас. Один из соседей сообщил, что слышал крики женщины, просившей о помощи из окна своего дома.
Подозреваемый сам открыл правоохранителям дверь и признался в преступлении. В гостиной полицейские обнаружили окровавленную женщину и лежащий рядом молоток. Пострадавшая была доставлена в больницу и позднее скончалась. Ей был 81 год.
"Она гуляла со всеми мужчинами района. Я не раскаиваюсь, она заслужила это и даже еще больше", - сказал ее муж полицейским.
Пара состояла в браке более 40 лет. Соседи сообщают о частых ссорах в их доме, в основном, по вине мужчины, которого они называют ревнивым и стремящимся контролировать супругу.