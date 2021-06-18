Источник сообщил об аресте имущества "крабового короля" во Владивостоке
ВЛАДИВОСТОК, 18 июн – РИА Новости. Здания и земельные участки в центре Владивостока, принадлежащие беглому дальневосточному бизнесмену Олегу Кану, арестованы, сообщил РИА Новости информированный источник в правоохранительных органах региона.
"Следственным органом в исторической части Владивостока арестовано имущество, принадлежащее Олегу Кану. Под арест попали здания Большого и Малого ГУМа, 15 земельных участков, расположенных в центре Владивостока, офисные помещения, более 476 тысяч акций АО "Торговый дом Владивостокский ГУМ". Рыночная стоимость арестованных активов может составить более 3,5 миллиарда рублей", - сказал источник.
В декабре 2018 года в эфире одного из федеральных каналов вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации в Южной Корее и Японии камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес был организован, в частности, Каном. В СМИ бизнесмена называют "крабовым королем".
В сюжете также сообщалось, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Валерий Пхиденко. Глава СК РФ Александр Бастрыкин поручал центральному аппарату СК забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве Пхиденко и разобраться, почему они приостановили расследование. СК заявил, что организовал убийство Кан. Он был арестован заочно, сообщалось, что его объявят в международный розыск. Предполагаемого пособника преступления Дмитрия Полякова в 2011 году приговорили к лишению свободы.
Также ранее СК сообщал, что в 2014, 2015 и 2017 годах компании "Монерон" и "Курильский Универсальный Комплекс", принадлежащие Кану, поставляли живого краба в КНР. Вывозимый из России товар декларировался в адрес также подконтрольных Кану иностранных компаний по заниженной цене, в то время как в Китае он продавался по рыночной стоимости. Как заявляло следствие, в 2017 году пособник Кана Евгений Пекарь по указанию Кана при организации контрабандных поставок давал ложные сведения о стоимости в таможенные органы РФ и контролировал финансовые операции по их оплате иностранными покупателями, он осужден на 3 года и 1 месяц лишения свободы условно.