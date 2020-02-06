Сахалинского бизнесмена заочно арестовали за убийство

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Беглый сахалинский предприниматель Олег Кан, обвиняемый в убийстве предпринимателя Валерия Пхиденко в 2010 году во Владивостоке, арестован заочно, сообщается на сайте СК РФ.
"Кан арестован заочно, в ближайшее время он будет объявлен в международный розыск", - говорится в сообщении.
В эфире одного из федеральных каналов 22 декабря 2018 года вышел фильм о незаконном вылове на Дальнем Востоке и реализации за рубежом камчатского краба. В материале говорилось, что нелегальный бизнес по незаконному вылову в Охотском море камчатского краба и реализации его в Южной Корее и Японии был организован, в частности, Олегом Каном. В сюжете также сообщалось, что в 2010 году был убит работавший в этой сфере предприниматель Пхиденко.
После этого глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК забрать у сахалинских следователей материалы дела об убийстве предпринимателя и разобраться, почему они приостановили расследование. СК установил, что Кан организовал убийство Пхиденко. Он был объявлен в федеральный розыск. Пособник преступления Дмитрий Поляков в 2011 году был осужден к лишению свободы.