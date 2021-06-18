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Собянин рассказал о популяционном иммунитете в Москве
Собянин рассказал о популяционном иммунитете в Москве - РИА Новости, 18.06.2021
Собянин рассказал о популяционном иммунитете в Москве
Популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:37
2021-06-18T14:37
2021-06-18T14:56
коронавирус covid-19
россия
здоровье - общество
сергей собянин
распространение коронавируса
коронавирус в россии
москва
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Популяционный иммунитет в Москве был на уровне 60%, этого было достаточно, чтобы прекратить распространение коронавируса, но если при подсчете учитывать только лиц с высокими титрами антител, то он составляет 25%, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в интервью телеканалу "Россия 1"."У нас популяционный иммунитет, когда люди имеют защиты от вируса, был на уровне уже 60%. Это и переболевшие… и те, которые поставили вакцину, их уже 1,5 миллиона. И эти 60% должны были прекратить эпидемию или, по крайней мере, точно ее замедлить. Теперь уже можно по-другому рассчитать популяционный иммунитет, и он уже будет не 60, а 25%. Потому что иммунитет человеку требуется больший для сопротивления коронавирусу. И остаются те, у которых очень высокие титры, высокие антитела. Их гораздо меньше. И это другая эпидемиологическая ситуация", — заявил Собянин.
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коронавирус covid-19, россия, здоровье - общество, сергей собянин, коронавирус в россии, москва
Собянин рассказал о популяционном иммунитете в Москве
14:37 18.06.2021 (обновлено: 14:56 18.06.2021)
Собянин рассказал о популяционном иммунитете в Москве