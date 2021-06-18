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Генсек ООН рассказал о главном уроке своего первого срока
Генсек ООН рассказал о главном уроке своего первого срока - РИА Новости, 18.06.2021
Генсек ООН рассказал о главном уроке своего первого срока
Генсек ООН Антониу Гутерреш, назначенный в пятницу на второй срок, рассказал о главном уроке, который он извлек за предыдущие пять лет – в одиночку мы не можем... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:32
2021-06-18T18:51
антониу гутерреш
оон
в мире
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ООН, 18 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, назначенный в пятницу на второй срок, рассказал о главном уроке, который он извлек за предыдущие пять лет – в одиночку мы не можем ничего.В пятницу Генассамблея ООН назначила Гутерреша генсеком организации на второй срок – с 1 января 2022 по 31 декабря 2026. Генсек принес присягу."Мы извлекли много уроков. Но самый важный в том, что в одиночку мы ничего не можем сделать", - сказал Гутерреш журналистам.Гутерреш добавил, что в ходе своего второго срока будет рассматривать свободу прессы как "абсолютно необходимую основу для справедливого мирового порядка". "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить полное соблюдение прав журналистов повсеместно и чтобы положить конец ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня, когда стольких журналистов преследуют уголовно только за то, что они говорят правду, а некоторые из них даже гибнут", - отметил он.В этом году Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).
https://ria.ru/20210618/guterresh-1737593745.html
https://ria.ru/20210618/oon-1737600122.html
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антониу гутерреш, оон, в мире
Генсек ООН рассказал о главном уроке своего первого срока
18:32 18.06.2021 (обновлено: 18:51 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Пятаков / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018
Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш на пресс-конференции по итогам встречи с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым в Доме приемов МИД России. 21 июня 2018 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Пятаков
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Генсек ООН Гутерреш рассказал о главном уроке своего первого срока

Читать ria.ru в
ООН, 18 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, назначенный в пятницу на второй срок, рассказал о главном уроке, который он извлек за предыдущие пять лет – в одиночку мы не можем ничего.
В пятницу Генассамблея ООН назначила Гутерреша генсеком организации на второй срок – с 1 января 2022 по 31 декабря 2026. Генсек принес присягу.
"Мы извлекли много уроков. Но самый важный в том, что в одиночку мы ничего не можем сделать", - сказал Гутерреш журналистам.

"Самый важный урок - мы должны восстановить солидарность и доверие. И если мы говорим, что я должен делать что-то лучше в свой второй срок – то речь идет о том, чтобы я делал все, что в моих силах, для восстановления доверия, доверия между правительствами, между людьми и институтами (для восстановления – ред.) веры в ООН", - добавил он.

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Гутерреш добавил, что в ходе своего второго срока будет рассматривать свободу прессы как "абсолютно необходимую основу для справедливого мирового порядка". "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить полное соблюдение прав журналистов повсеместно и чтобы положить конец ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня, когда стольких журналистов преследуют уголовно только за то, что они говорят правду, а некоторые из них даже гибнут", - отметил он.
В этом году Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.
Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).
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