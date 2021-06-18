https://ria.ru/20210618/guterresh-1737615649.html

Генсек ООН рассказал о главном уроке своего первого срока

Генсек ООН рассказал о главном уроке своего первого срока - РИА Новости, 18.06.2021

Генсек ООН рассказал о главном уроке своего первого срока

Генсек ООН Антониу Гутерреш, назначенный в пятницу на второй срок, рассказал о главном уроке, который он извлек за предыдущие пять лет – в одиночку мы не можем... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:32

2021-06-18T18:32

2021-06-18T18:51

антониу гутерреш

оон

в мире

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ООН, 18 июн – РИА Новости. Генсек ООН Антониу Гутерреш, назначенный в пятницу на второй срок, рассказал о главном уроке, который он извлек за предыдущие пять лет – в одиночку мы не можем ничего.В пятницу Генассамблея ООН назначила Гутерреша генсеком организации на второй срок – с 1 января 2022 по 31 декабря 2026. Генсек принес присягу."Мы извлекли много уроков. Но самый важный в том, что в одиночку мы ничего не можем сделать", - сказал Гутерреш журналистам.Гутерреш добавил, что в ходе своего второго срока будет рассматривать свободу прессы как "абсолютно необходимую основу для справедливого мирового порядка". "Я сделаю все, что в моих силах, чтобы обеспечить полное соблюдение прав журналистов повсеместно и чтобы положить конец ситуации, с которой мы сталкиваемся сегодня, когда стольких журналистов преследуют уголовно только за то, что они говорят правду, а некоторые из них даже гибнут", - отметил он.В этом году Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).

https://ria.ru/20210618/guterresh-1737593745.html

https://ria.ru/20210618/oon-1737600122.html

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антониу гутерреш, оон, в мире