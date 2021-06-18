Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН
16:35 18.06.2021 (обновлено: 16:43 18.06.2021)
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Кремле. 24 ноября 2016
Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН, российский лидер выразил уверенность, что деятельность Гутерреша будет служить повышению эффективности механизмов ООН, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее председатель ГА ООН Волкан Бозкыр объявил, что Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.
"Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает Ваш высокий политический авторитет. Уверен, что Ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли Организации в мировых делах", – говорится в поздравлении.
Также Владимир Путин подтвердил, что РФ будет способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин подтвердил, что Россия – как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности – будет и впредь активно способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН", - говорится в сообщении.