https://ria.ru/20210618/guterresh-1737593745.html

Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН

Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН - РИА Новости, 18.06.2021

Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН

Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН, российский лидер выразил уверенность, что деятельность... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:35

2021-06-18T16:35

2021-06-18T16:43

волкан бозкыр

генеральная ассамблея оон

антониу гутерреш

владимир путин

оон

в мире

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН, российский лидер выразил уверенность, что деятельность Гутерреша будет служить повышению эффективности механизмов ООН, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее председатель ГА ООН Волкан Бозкыр объявил, что Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.Также Владимир Путин подтвердил, что РФ будет способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН, сообщает пресс-служба Кремля."Путин подтвердил, что Россия – как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности – будет и впредь активно способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20210617/oon-1737476636.html

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2021

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волкан бозкыр, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, владимир путин, оон, в мире