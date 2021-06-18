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Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН
Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН - РИА Новости, 18.06.2021
Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН
Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН, российский лидер выразил уверенность, что деятельность... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:35
2021-06-18T16:43
волкан бозкыр
генеральная ассамблея оон
антониу гутерреш
владимир путин
оон
в мире
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН, российский лидер выразил уверенность, что деятельность Гутерреша будет служить повышению эффективности механизмов ООН, сообщает пресс-служба Кремля.Ранее председатель ГА ООН Волкан Бозкыр объявил, что Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.Также Владимир Путин подтвердил, что РФ будет способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН, сообщает пресс-служба Кремля."Путин подтвердил, что Россия – как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности – будет и впредь активно способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20210617/oon-1737476636.html
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волкан бозкыр, генеральная ассамблея оон, антониу гутерреш, владимир путин, оон, в мире
Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН
16:35 18.06.2021 (обновлено: 16:43 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Сергей Гунеев / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин и избранный Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Кремле. 24 ноября 2016
Президент РФ Владимир Путин и избранный Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш во время встречи в Кремле. 24 ноября 2016 - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Путин поздравил Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент России Владимир Путин поздравил Антониу Гутерреша с переизбранием на пост генсека ООН, российский лидер выразил уверенность, что деятельность Гутерреша будет служить повышению эффективности механизмов ООН, сообщает пресс-служба Кремля.
Ранее председатель ГА ООН Волкан Бозкыр объявил, что Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года.

"Решение Генеральной Ассамблеи в полной мере подтверждает Ваш высокий политический авторитет. Уверен, что Ваша деятельность будет, как и прежде, служить повышению эффективности механизмов ООН, упрочению координирующей роли Организации в мировых делах", – говорится в поздравлении.

Также Владимир Путин подтвердил, что РФ будет способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН, сообщает пресс-служба Кремля.
"Путин подтвердил, что Россия – как государство-основатель и постоянный член Совета Безопасности – будет и впредь активно способствовать решению многоплановых задач, стоящих перед ООН", - говорится в сообщении.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
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Волкан БозкырГенеральная Ассамблея ООНАнтониу ГутеррешВладимир ПутинООНВ мире
 
 
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