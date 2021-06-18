Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20210618/guterresh-1737590000.html
Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок
Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок - РИА Новости, 18.06.2021
Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок
Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T16:16
2021-06-18T16:32
хавьер перес де куэльяр
бутрос бутрос-гали
волкан бозкыр
гана
южная корея
норвегия
в мире
генеральная ассамблея оон
оон
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_0:0:3102:1746_1920x0_80_0_0_dcbae7c3585b6ad2f20cbbf7d9044d88.jpg
ООН, 18 июн – РИА Новости. Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, объявил председатель ГА ООН Волкан Бозкыр."Генассамблея желала бы принять резолюцию… путем аккламации. Решение принято. Я имею честь объявить, что его превосходительство Антониу Гутерреш назначен… генеральным секретарем ООН на второй срок, начиная с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года", - сказал Бозкыр.В принятой в пятницу резолюции говорится, что Генассамблея ООН назначает Гутерриша генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на срок полномочий с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года.Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).
https://ria.ru/20210617/oon-1737476636.html
https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html
гана
южная корея
норвегия
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e5/05/0d/1732072278_373:0:3102:2047_1920x0_80_0_0_4ef65aede39c92bb0613e9e9c4e66e5d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
хавьер перес де куэльяр, бутрос бутрос-гали, волкан бозкыр, гана, южная корея, норвегия, в мире, генеральная ассамблея оон, оон
Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок
16:16 18.06.2021 (обновлено: 16:32 18.06.2021)
 
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ / Перейти в фотобанкГенеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время совместной с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым пресс-конференции по итогам встречи в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в фотобанк

Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз

Читать ria.ru в
ООН, 18 июн – РИА Новости. Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, объявил председатель ГА ООН Волкан Бозкыр.
"Генассамблея желала бы принять резолюцию… путем аккламации. Решение принято. Я имею честь объявить, что его превосходительство Антониу Гутерреш назначен… генеральным секретарем ООН на второй срок, начиная с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года", - сказал Бозкыр.
Генеральный секретарь ООН Антониу Гуттериш во время выступления на конференции по безопасности в Мюнхене. 18 февраля 2017 года - РИА Новости, 1920, 17.06.2021
17 июня, 19:41
Генсек ООН прокомментировал совместное заявление Путина и Байдена
В принятой в пятницу резолюции говорится, что Генассамблея ООН назначает Гутерриша генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на срок полномочий с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года.
Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.
Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).
Генеральный секретарь Организации Объединенных Наций (ООН) Антониу Гутерреш во время встречи в Москве с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым - РИА Новости, 1920, 13.05.2021
13 мая, 21:47
Гутерреш назвал сферы, в которых ООН хочет сотрудничать с Россией
 
Хавьер Перес де КуэльярБутрос Бутрос-ГалиВолкан БозкырГанаЮжная КореяНорвегияВ миреГенеральная Ассамблея ООНООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:16Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса
07:03"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
06:48В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Лента новостейМолния