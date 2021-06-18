https://ria.ru/20210618/guterresh-1737590000.html

Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок

Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок - РИА Новости, 18.06.2021

Гутерреша назначили генсеком ООН на второй срок

Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T16:16

2021-06-18T16:16

2021-06-18T16:32

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ООН, 18 июн – РИА Новости. Генассамблея ООН назначила Антониу Гутерреша генеральным секретарем организации во второй раз, его следующий срок на этой должности – с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, объявил председатель ГА ООН Волкан Бозкыр."Генассамблея желала бы принять резолюцию… путем аккламации. Решение принято. Я имею честь объявить, что его превосходительство Антониу Гутерреш назначен… генеральным секретарем ООН на второй срок, начиная с 1 января 2022 по 31 декабря 2026 года", - сказал Бозкыр.В принятой в пятницу резолюции говорится, что Генассамблея ООН назначает Гутерриша генеральным секретарем Организации Объединенных Наций на срок полномочий с 1 января 2022 года до 31 декабря 2026 года.Гутерреш был единственным кандидатом на должность генерального секретаря. В первый раз он ее занял 1 января 2017 года. Генсек организации избирается на пять лет.Гутерреш является девятым генеральным секретарем ООН. Первым генсеком всемирной организации стал Трюгве Ли (Норвегия). Далее этот пост занимали Даг Хаммершельд (Швеция), У Тан (Мьянма), Курт Вальдхайм (Австрия), Хавьер Перес де Куэльяр (Перу), Бутрос Бутрос-Гали (Египет), Кофи Аннан (Гана), Пан Ги Мун (Южная Корея).

https://ria.ru/20210617/oon-1737476636.html

https://ria.ru/20210513/sfery-1732220509.html

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южная корея

норвегия

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