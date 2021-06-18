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В МИД прокомментировали возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО
В МИД прокомментировали возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО - РИА Новости, 18.06.2021
В МИД прокомментировали возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО
Присоединение Украины и Грузии к НАТО является прямым вызовом национальным интересам России, заявил в пятницу РИА Новости замминистра иностранных дел РФ... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:08
2021-06-18T18:08
россия
нато
александр грушко
грузия
украина
перспективы вступления грузии и украины в нато
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БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Присоединение Украины и Грузии к НАТО является прямым вызовом национальным интересам России, заявил в пятницу РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе визита в Сербию.Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию."Наша позиция совершенно понятная и четкая: такой шаг – прямой вызов национальным интересам РФ, он затрагивает коренные интересы безопасности", - заявил сказал Грушко.Он напомнил, что если бы НАТО остановилась на линиях, обещанных в свое время Михаилу Горбачеву, то сейчас бы у нее на ее восточных границах были Польша и Прибалтика."Поэтому расширение – это поиск большого противника. Сегодня мы видим печальные результаты этого расширения, гигантские ресурсы, а общие расходы НАТО составляют сегодня больше одного триллиона долларов, 51% общемировых (расходов – ред.), выбрасываются на цели, которые не совместимы с целями мирового развития, и отвлекают ресурсы от действительно насущных проблем в области безопасности, которые все на юге, а не в Балтийском и Черноморском регионе, которые были спокойны в военном отношении в течение десятилетий", - подчеркнул Грушко.Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Балтийский и Черноморский регионы "искусственно, через расширение альянса превращают в арену военного противостояния".
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россия, нато, александр грушко, грузия, украина, перспективы вступления грузии и украины в нато
В МИД прокомментировали возможное присоединение Украины и Грузии к НАТО
18:08 18.06.2021
 
© РИА Новости / Геннадий МельникЗаместитель министра иностранных дел России Александр Грушко
Заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Геннадий Мельник

Замминистра иностранных дел Александр Грушко назвал расширение НАТО прямым вызовом России

Читать ria.ru в
БЕЛГРАД, 18 июн – РИА Новости. Присоединение Украины и Грузии к НАТО является прямым вызовом национальным интересам России, заявил в пятницу РИА Новости замминистра иностранных дел РФ Александр Грушко в ходе визита в Сербию.
Лидеры НАТО на саммите альянса в Брюсселе в понедельник поддержали право Украины и Грузии на присоединение к альянсу, заявили о необходимости продолжать реформы, но не назвали сроков возможного вступления этих стран в организацию.
"Наша позиция совершенно понятная и четкая: такой шаг – прямой вызов национальным интересам РФ, он затрагивает коренные интересы безопасности", - заявил сказал Грушко.
Он напомнил, что если бы НАТО остановилась на линиях, обещанных в свое время Михаилу Горбачеву, то сейчас бы у нее на ее восточных границах были Польша и Прибалтика.
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"Поэтому расширение – это поиск большого противника. Сегодня мы видим печальные результаты этого расширения, гигантские ресурсы, а общие расходы НАТО составляют сегодня больше одного триллиона долларов, 51% общемировых (расходов – ред.), выбрасываются на цели, которые не совместимы с целями мирового развития, и отвлекают ресурсы от действительно насущных проблем в области безопасности, которые все на юге, а не в Балтийском и Черноморском регионе, которые были спокойны в военном отношении в течение десятилетий", - подчеркнул Грушко.
Замглавы МИД РФ подчеркнул, что Балтийский и Черноморский регионы "искусственно, через расширение альянса превращают в арену военного противостояния".
 
РоссияНАТОАлександр ГрушкоГрузияУкраинаПерспективы вступления Грузии и Украины в НАТО
 
 
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