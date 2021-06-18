https://ria.ru/20210618/gosduma-1737584549.html

В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире

В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире - РИА Новости, 18.06.2021

В Госдуму внесли законопроект о количестве домашних животных в квартире

Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым запрещается выгул собак без намордника и поводка вне специально отведенных для этого мест, а также... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T15:38

2021-06-18T15:38

2021-06-18T15:38

госсовет татарстана

домашние животные

госдума рф

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Госсовет Татарстана внес в Госдуму законопроект, которым запрещается выгул собак без намордника и поводка вне специально отведенных для этого мест, а также предлагается установить нормативы по количеству домашних животных в квартирах, документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента."В целях обеспечения безопасности населения законопроектом предлагается не допускать нахождение без намордника и поводка собак вне мест, разрешенных решением органа местного самоуправления для выгула животных", - говорится в пояснительной записке к документу.Кроме того, предлагается внести изменение, устанавливающее требование обязательной регистрации животных, что позволит возвращать потерявшихся животных их владельцам, а также станет сдерживающим фактором при оставлении животных их хозяевами."В связи с тем, что владельцы животных не всегда обеспечивают их надлежащее содержание, создается антисанитарная обстановка в многоквартирных жилых домах, что может привести к причинению вреда здоровью людей. В целях упорядочения содержания домашних животных, обеспечения безопасности и иных прав и законных интересов граждан предлагается в статье 5 Федерального закона № 498-ФЗ предусмотреть полномочие федерального органа исполнительной власти по установлению нормативов количества домашних животных, содержащихся в жилом помещении в многоквартирном доме", - добавляется в пояснительной записке.Помимо этого, для минимизации контакта бездомных животных с детьми, пациентами медорганизаций, предлагается установить запрет возврата животных на территории организаций дошкольного образования, общеобразовательных организаций, медорганизаций, детских игровых площадок."Животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, отлову не подлежат, за исключением животных без владельцев, проявляющих немотивированную агрессивность в отношении других животных или человека. Таким образом, выпущенные на прежние места обитания животные без владельцев, имеющие неснимаемые или несмываемые метки, повторному отлову не подлежат. Однако профилактический период вакцинации от бешенства составляет только 12 месяцев, и данные животные нуждаются в повторной вакцинации", - добавляется в пояснительной записке.В документе подчеркивается, что основной элемент деятельности по обращению с отловленными животными без владельцев - их предварительное помещение в приют. Вместе с тем во многих субъектах приюты для животных еще не созданы, так как на это требуется значительное количество времени и финансовых средств."В связи с этим законопроектом предлагается установить возможность содержания отловленных животных без владельцев в местах и пунктах временного содержания животных, не являющихся приютами для животных. Действие указанного положения предлагается установить до 1 января 2026 года", - добавляется в пояснительной записке.

https://ria.ru/20210617/shtraf-1737402282.html

https://ria.ru/20210601/gosduma-1735122729.html

https://ria.ru/20210606/zhivotnye-1735852525.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

госсовет татарстана, домашние животные, госдума рф, общество