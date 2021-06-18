https://ria.ru/20210618/gorkiy-1737530574.html

В Сорренто решили каждый год отмечать День Максима Горького

В Сорренто решили каждый год отмечать День Максима Горького - РИА Новости, 18.06.2021

В Сорренто решили каждый год отмечать День Максима Горького

Мэрия Сорренто приняла решение ежегодно 18 июня отмечать День Максима Горького в память о великом русском писателе, который долгое время жил в этом итальянском... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T11:28

2021-06-18T11:28

2021-06-18T12:24

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РИМ, 18 июн – РИА Новости, Сергей Старцев. Мэрия Сорренто приняла решение ежегодно 18 июня отмечать День Максима Горького в память о великом русском писателе, который долгое время жил в этом итальянском городе на берегу Неаполитанского залива, сообщил РИА Новости представитель муниципалитета Луиджи Д'Ализе."Горький прожил в нашем городе более девяти лет. Здесь он написал многие произведения, вошедшие в золотой фонд мировой литературы. Желание сохранить память об этом выдающемся писателе и человеке, о его длительном пребывании в Сорренто привело к тому, что городская администрация приняла решение учредить специальный День Горького. Отныне ежегодно 18 июня, в день смерти писателя у нас будут проходить мероприятия, посвященные его жизни и творчеству", - рассказал он.Горький приехал в Сорренто в апреле 1924 года и сначала остановился в местном отеле "Каппуччини". Затем он переехал на виллу "Масса", а в ноябре по совету художника Петра Кончаловского окончательно перебрался на виллу "Сорито", которая стала родным домом писателя вплоть до его окончательного отъезда на родину в 1933 году.Здесь, на вилле, расположенной вдали от шумного центра на скалистом мысе Капо ди Сорренто, Горький принимал многочисленных гостей, приезжавших к нему из советской России, устраивал замечательные праздники для своих друзей и очень много работал. За годы, проведенные в Сорренто, он написал эпопею "Жизнь Клима Самгина", роман "Дело Артамоновых", воспоминания "Заметки из дневника", а также множество очерков и статей. Именно в этом городе живописец Павел Корин создал один из лучших портретов Горького, изобразив писателя на фоне вулкана Везувий.В Италии, где классик мировой литературы в общей сложности провел 17 лет, до сих пор ценят и любят его книги, которые регулярно переиздаются. Что касается жителей Сорренто, то они бережно хранят память о писателе из далекой России, который многие годы прожил в их городе, тем более, что это привлекает сюда множество российских туристов.В 2018 году, когда отмечалось 150-летие со дня рождения великого писателя, мэрия Сорренто совместно с Фондом "Дом национальных литератур" и Институтом мировой литературы имени А.М. Горького РАН осуществила интересный культурно-просветительский проект под названием "Возвращение в Сорренто". В рамках этой инициативы в октябре на площади Пьяцца делла Виттория в центре города был открыт памятник Горькому, созданный народным художником РФ Александром Рукавишниковым. Бронзовый бюст писателя расположен на античной колонне в обрамлении символических крыльев Буревестника.В пятницу, в 85-ю годовщину со дня смерти Горького, члены городской администрации во главе с мэром Массимо Копполой возложат лавровый венок к этому монументу. Кроме того, состоится российско-итальянская видеоконференция, в которой примут участие деятели культуры, науки и искусства из двух стран, а также представители семьи великого писателя. К первому Дню Горького в Сорренто приурочено открытие фотовыставки Александра Забегина "Дом Горького в Москве".

https://ria.ru/20170724/1496577381.html

https://ria.ru/20210615/knigi-1735695268.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, павел корин, петр кончаловский, александр рукавишников, максим горький, италия