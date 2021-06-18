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В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования
В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования - РИА Новости, 18.06.2021
В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования
Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что не согласен с решением о трёхдневном голосовании на выборах в Госдуму, а также против электронного РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:39
2021-06-18T18:39
россия
выборы в государственную думу
кпрф
госдума рф
сергей обухов
политика
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что не согласен с решением о трёхдневном голосовании на выборах в Госдуму, а также против электронного голосования.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК."Я не столько за маски и перчатки переживаю, сколько за ограничения прямых контактов с избирателем в ходе выборной компании, и трехдневное голосование, которое, по сути дела, делегитимизирует выборы, так как невозможно проконтролировать имеющимися ресурсами оппозиционных партий ход голосования", - сказал парламентарий.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Обухов полагает, что электронное голосование делает выборный процесс менее контролируемым."Электронное голосование вообще не поддается контролю. Если партия гарантирует, людям пришедшим на участок, что ваш голос будет сохранен, который вы офлайн бросаете, то онлайн нет никаких механизмов", - считает депутат-коммунист.
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россия, выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, сергей обухов, политика
В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования
18:39 18.06.2021
 
© РИА Новостифлаг КПРФ
флаг КПРФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости

Секретарь ЦК КПРФ Сергей Обухов выступил против электронного и трехдневного голосования

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что не согласен с решением о трёхдневном голосовании на выборах в Госдуму, а также против электронного голосования.
Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК.
Руководитель фракции Справедливая Россия Сергей Миронов на пленарном заседании Государственной Думы РФ - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
Вчера, 16:56
Миронов высказался против решения ЦИК о трехдневном голосовании
"Я не столько за маски и перчатки переживаю, сколько за ограничения прямых контактов с избирателем в ходе выборной компании, и трехдневное голосование, которое, по сути дела, делегитимизирует выборы, так как невозможно проконтролировать имеющимися ресурсами оппозиционных партий ход голосования", - сказал парламентарий.
Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.
Обухов полагает, что электронное голосование делает выборный процесс менее контролируемым.
"Электронное голосование вообще не поддается контролю. Если партия гарантирует, людям пришедшим на участок, что ваш голос будет сохранен, который вы офлайн бросаете, то онлайн нет никаких механизмов", - считает депутат-коммунист.
 
РоссияВыборы в Государственную думуКПРФГосдума РФСергей ОбуховПолитика
 
 
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