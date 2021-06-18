https://ria.ru/20210618/golosovanie-1737617092.html

В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования

В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования - РИА Новости, 18.06.2021

В КПРФ не согласны с идеями электронного и трехдневного голосования

Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что не согласен с решением о трёхдневном голосовании на выборах в Госдуму, а также против электронного РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:39

2021-06-18T18:39

2021-06-18T18:39

россия

выборы в государственную думу

кпрф

госдума рф

сергей обухов

политика

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/04/08/1727415513_0:424:2279:1706_1920x0_80_0_0_34a76d203f5c3194f59b28c2ddb2d874.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Секретарь ЦК КПРФ и депутат Госдумы Сергей Обухов заявил, что не согласен с решением о трёхдневном голосовании на выборах в Госдуму, а также против электронного голосования.Выборы депутатов Госдумы состоятся 19 сентября 2021 года. Дума избирается на пять лет по смешанной избирательной системе: 225 депутатов избираются по партийным спискам, еще 225 – по одномандатным округам в один тур. Голосование на выборах в ГД и на иных выборах в единый день голосования пройдет с 17 по 19 сентября, следует из постановления ЦИК."Я не столько за маски и перчатки переживаю, сколько за ограничения прямых контактов с избирателем в ходе выборной компании, и трехдневное голосование, которое, по сути дела, делегитимизирует выборы, так как невозможно проконтролировать имеющимися ресурсами оппозиционных партий ход голосования", - сказал парламентарий.Дистанционное электронное голосование в этом году, согласно решению Центризбиркома РФ, пройдет в Москве, а также еще в шести субъектах федерации - Курской, Нижегородской, Ярославской, Мурманской и Ростовской областях и Севастополе.Обухов полагает, что электронное голосование делает выборный процесс менее контролируемым."Электронное голосование вообще не поддается контролю. Если партия гарантирует, людям пришедшим на участок, что ваш голос будет сохранен, который вы офлайн бросаете, то онлайн нет никаких механизмов", - считает депутат-коммунист.

https://ria.ru/20210618/mironov-1737597710.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

россия, выборы в государственную думу, кпрф, госдума рф, сергей обухов, политика