https://ria.ru/20210618/glonass-1737502928.html
Источник рассказал о планах по расширению системы ГЛОНАСС в 2021 году
Источник рассказал о планах по расширению системы ГЛОНАСС в 2021 году - РИА Новости, 18.06.2021
Источник рассказал о планах по расширению системы ГЛОНАСС в 2021 году
Орбитальная группировка российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС пополнится двумя-четырьмя спутниками в 2021 году, рассказал РИА Новости источник в... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T03:31
2021-06-18T03:31
2021-06-18T03:31
россия
земля
глонасс (система навигации)
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москва
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Орбитальная группировка российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС пополнится двумя-четырьмя спутниками в 2021 году, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.По его словам, в июле планируется завершить изготовление спутника "Глонасс-К" с номером 16, но его запуск осуществят только после испытаний на орбите аналогичного аппарата с номером 15, которые намечается закончить в октябре.Источник не исключил, что очередным спутником, который запустят в космос, станет последний "Глонасс-М" с номером 61.Он также рассказал, что перед Новым годом могут запустить первый спутник "Глонасс-К2" с номером 13. Кроме того, по его словам, "Глонасс-К" с номером 17 может отправиться на орбиту до аппарата с номером 16, так как на нем необходимо испытать новый бортовой информационно-навигационный комплекс, позволяющий излучать до десяти навигационных сигналов.Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. При этом почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.Для глобального покрытия Земли навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.
https://ria.ru/20210606/kosmos-1735838192.html
https://ria.ru/20210605/glonass-1735743775.html
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россия, земля, глонасс (система навигации), космос - риа наука, москва
Источник рассказал о планах по расширению системы ГЛОНАСС в 2021 году
Источник рассказал об ожидаемом пополнении орбитальной группировки системы ГЛОНАСС в 2021 году
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости.
Орбитальная группировка российской глобальной навигационной системы ГЛОНАСС
пополнится двумя-четырьмя спутниками в 2021 году, рассказал РИА Новости источник в ракетно-космической отрасли.
"Готовятся к запуску (в 2021 году) от двух до четырех аппаратов", - сказал собеседник агентства.
По его словам, в июле планируется завершить изготовление спутника "Глонасс-К" с номером 16, но его запуск осуществят только после испытаний на орбите аналогичного аппарата с номером 15, которые намечается закончить в октябре.
Источник не исключил, что очередным спутником, который запустят в космос, станет последний "Глонасс-М" с номером 61.
Он также рассказал, что перед Новым годом могут запустить первый спутник "Глонасс-К2" с номером 13. Кроме того, по его словам, "Глонасс-К" с номером 17 может отправиться на орбиту до аппарата с номером 16, так как на нем необходимо испытать новый бортовой информационно-навигационный комплекс, позволяющий излучать до десяти навигационных сигналов.
Спутники нового поколения "Глонасс-К" и "Глонасс-К2" отличаются от аппарата предыдущего поколения "Глонасс-М" большим количеством излучаемых навигационных сигналов (пять сигналов у "Глонасс-М", семь и девять - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2") и большим сроком службы (семь лет у "Глонасс-М", 10 лет - у "Глонасс-К" и "Глонасс-К2").
Сейчас орбитальная группировка российской глобальной навигационной спутниковой системы ГЛОНАСС включает 27 космических аппаратов (24 "Глонасса-М" и три "Глонасса-К"), из которых 23 работают по целевому назначению, два находятся на летных испытаниях, один - на техническом обслуживании и один - в резерве. При этом почти половина спутников в группировке ГЛОНАСС работает за пределами расчетного срока службы.
Для глобального покрытия Земли
навигационными сигналами системы нужны 24 работающих спутника.