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Столичная ГИБДД назвала самые опасные магистрали в Москве
Столичная ГИБДД назвала самые опасные магистрали в Москве - РИА Новости, 18.06.2021
Столичная ГИБДД назвала самые опасные магистрали в Москве
Самой "аварийной" трассой Москвы стала Московская кольцевая автодорога (МКАД), сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T17:30
2021-06-18T17:30
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самой "аварийной" трассой Москвы стала Московская кольцевая автодорога (МКАД), сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД."Столичное правительство и Госавтоинспекция Москвы провели анализ аварийности на крупных магистралях города. По итогам анализа тройку антирейтинга возглавила Московская кольцевая автодорога. Несмотря на общее снижение количества дорожных аварий на МКАДе более, чем на 6%, а погибших и раненых в них людей на 39% и 13% соответственно, проблема безопасности остается актуальной. За 5 месяцев текущего года в дорожных авариях на Московской кольцевой погибли 20 человек", - говорится в сообщении.На втором месте - Кутузовский проспект и Варшавское шоссе, по четыре человека, погибших в ДТП, а на третьем месте - Ленинградское шоссе.Причины ДТП с погибшими стали превышение скорости, переход дороги вне специально отведённой зоны, неправильный выбор дистанции, выезд на "встречку" и остановка на магистрали в полосе движения."Управление ГИБДД города Москвы и ЦОДД призывают пешеходов и автомобилистов к проявлению благоразумности при участии в дорожном движении! Помните, что соблюдение ПДД – залог вашей безопасности!" - также напомнили в столичной ГИБДД.
https://ria.ru/20210617/avto-1737471796.html
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авто, москва, общество
Столичная ГИБДД назвала самые опасные магистрали в Москве
17:30 18.06.2021
 
© РИА Новости / Павел Бедняков / Перейти в фотобанкАвтомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД)
Автомобильное движение на Московской кольцевой автомобильной дороге (МКАД) - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Павел Бедняков
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В столичном ГИБДД признали МКАД самой "аварийной" трассой Москвы

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Самой "аварийной" трассой Москвы стала Московская кольцевая автодорога (МКАД), сообщили в пресс-службе столичного управления ГИБДД.
"Столичное правительство и Госавтоинспекция Москвы провели анализ аварийности на крупных магистралях города. По итогам анализа тройку антирейтинга возглавила Московская кольцевая автодорога. Несмотря на общее снижение количества дорожных аварий на МКАДе более, чем на 6%, а погибших и раненых в них людей на 39% и 13% соответственно, проблема безопасности остается актуальной. За 5 месяцев текущего года в дорожных авариях на Московской кольцевой погибли 20 человек", - говорится в сообщении.
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На втором месте - Кутузовский проспект и Варшавское шоссе, по четыре человека, погибших в ДТП, а на третьем месте - Ленинградское шоссе.
Причины ДТП с погибшими стали превышение скорости, переход дороги вне специально отведённой зоны, неправильный выбор дистанции, выезд на "встречку" и остановка на магистрали в полосе движения.
"Управление ГИБДД города Москвы и ЦОДД призывают пешеходов и автомобилистов к проявлению благоразумности при участии в дорожном движении! Помните, что соблюдение ПДД – залог вашей безопасности!" - также напомнили в столичной ГИБДД.
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