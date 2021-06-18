Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
https://ria.ru/20210618/getta-1737534782.html
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку - РИА Новости, 18.06.2021
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку
Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:32
2021-06-18T18:32
культура
новости культуры
warner music group
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/152558/49/1525584934_0:291:6000:3666_1920x0_80_0_0_fdbdcba1b917533ea7b804f1ca8bd7c0.jpg
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки, сообщается в пресс-релизе компании.Как сообщили изданию Financial Times источники, лейбл заключил сделку с музыкантом на сумму более 100 миллионов долларов."Дэвид Гетта, одна из крупнейших фигур в мировой музыке с примерно 50 миллионами проданных альбомов,... заключил революционное соглашение с Warner Music, охватывающее всю его карьеру", - сообщает компания.Договор предусматривает, что Warner Music приобретает музыку, записанную диджеем за 20 лет. Соглашение охватывает и будущие композиции, в том числе новый сингл, который должен выйти в июле.
https://ria.ru/20201207/dilan-1588051928.html
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2021
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdn24.img.ria.ru/images/152558/49/1525584934_667:0:6000:4000_1920x0_80_0_0_80435cda0cb51ef659e5dc5ee116394f.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
новости культуры, warner music group
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку
18:32 18.06.2021
 
© РИА Новости / Максим БлиновДиджей Дэвида Гетта выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве
Диджей Дэвида Гетта выступает на музыкальном фестивале Park Live в Центральном парке культуры и отдыха имени Горького в Москве - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Максим Блинов

Диджей Дэвид Гетта продал Warner Music права на всю свою музыку

Читать ria.ru в
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки, сообщается в пресс-релизе компании.
Как сообщили изданию Financial Times источники, лейбл заключил сделку с музыкантом на сумму более 100 миллионов долларов.
"Дэвид Гетта, одна из крупнейших фигур в мировой музыке с примерно 50 миллионами проданных альбомов,... заключил революционное соглашение с Warner Music, охватывающее всю его карьеру", - сообщает компания.
Договор предусматривает, что Warner Music приобретает музыку, записанную диджеем за 20 лет. Соглашение охватывает и будущие композиции, в том числе новый сингл, который должен выйти в июле.
Боб Дилан - РИА Новости, 1920, 07.12.2020
7 декабря 2020, 16:16Культура
Боб Дилан продал права на все свои песни
 
КультураНовости культурыWarner Music Group
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
RSS
Архив
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:46Роухани заявил, что победитель президентских выборов в Иране уже известен
08:41В Приамурье ищут пропавших без вести после ДТП с вахтовым автобусом
08:38Эксперт объяснил, почему Россия не может отказаться от доллара
08:35Эксперт рассказала, как взять выгодный кредит на образование в вузе
08:31Хабаровское отделение ЛДПР выдвинуло Дегтярева на выборы губернатора
08:27Стали известны подробности жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:22При выбросе метана в шахте в Кемеровской области погиб человек
08:17Названа причина аварийной посадки самолета в Кузбассе
08:14Пропавшую под Нижним Новгородом студентку из США нашли мертвой
08:14Стало известно о состоянии пострадавших при крушении самолета в Кузбассе
08:13Появились первые кадры с места жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:08Кандидат в президенты Ирана поздравил Ибрахима Раиси с победой на выборах
08:05Вертолет спасателей вылетел на место жесткой посадки самолета в Кузбассе
08:00Республиканцы обратились к Байдену с претензией в адрес Харрис
07:50Число жертв жесткой посадки самолета в Кузбассе выросло до семи человек
07:42При жесткой посадке самолета в Кузбассе погибли семь человек
07:22Синоптик рассказал о температуре воды на российских курортах
07:16Эксперты назвали условия для завершения пандемии коронавируса
07:03"Известия": число сайтов для прохождения техосмотра выросло в пять раз
06:48В Крыму из-за ливней эвакуировали почти две тысячи человек
Лента новостейМолния