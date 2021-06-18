https://ria.ru/20210618/getta-1737534782.html

Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку

Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку - РИА Новости, 18.06.2021

Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку

Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки,... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:32

2021-06-18T18:32

2021-06-18T18:32

культура

новости культуры

warner music group

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn25.img.ria.ru/images/152558/49/1525584934_0:291:6000:3666_1920x0_80_0_0_fdbdcba1b917533ea7b804f1ca8bd7c0.jpg

МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки, сообщается в пресс-релизе компании.Как сообщили изданию Financial Times источники, лейбл заключил сделку с музыкантом на сумму более 100 миллионов долларов."Дэвид Гетта, одна из крупнейших фигур в мировой музыке с примерно 50 миллионами проданных альбомов,... заключил революционное соглашение с Warner Music, охватывающее всю его карьеру", - сообщает компания.Договор предусматривает, что Warner Music приобретает музыку, записанную диджеем за 20 лет. Соглашение охватывает и будущие композиции, в том числе новый сингл, который должен выйти в июле.

https://ria.ru/20201207/dilan-1588051928.html

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

новости культуры, warner music group