https://ria.ru/20210618/getta-1737534782.html
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку - РИА Новости, 18.06.2021
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку
Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки,... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:32
2021-06-18T18:32
2021-06-18T18:32
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки, сообщается в пресс-релизе компании.Как сообщили изданию Financial Times источники, лейбл заключил сделку с музыкантом на сумму более 100 миллионов долларов."Дэвид Гетта, одна из крупнейших фигур в мировой музыке с примерно 50 миллионами проданных альбомов,... заключил революционное соглашение с Warner Music, охватывающее всю его карьеру", - сообщает компания.Договор предусматривает, что Warner Music приобретает музыку, записанную диджеем за 20 лет. Соглашение охватывает и будущие композиции, в том числе новый сингл, который должен выйти в июле.
https://ria.ru/20201207/dilan-1588051928.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
новости культуры, warner music group
Диджей Дэвид Гетта продал права на всю свою музыку
Диджей Дэвид Гетта продал Warner Music права на всю свою музыку
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Французский диджей Дэвид Гетта, автор хитов "Titanium" и "Play Hard", продал лейблу Warner Music права на весь каталог записанной за два десятилетия музыки, сообщается в пресс-релизе компании.
Как сообщили изданию Financial Times источники, лейбл заключил сделку с музыкантом на сумму более 100 миллионов долларов.
"Дэвид Гетта, одна из крупнейших фигур в мировой музыке с примерно 50 миллионами проданных альбомов,... заключил революционное соглашение с Warner Music, охватывающее всю его карьеру", - сообщает компания.
Договор предусматривает, что Warner Music приобретает музыку, записанную диджеем за 20 лет. Соглашение охватывает и будущие композиции, в том числе новый сингл, который должен выйти в июле.