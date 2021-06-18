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В Германии поприветствовали итоги саммита Россия — США
В Германии поприветствовали итоги саммита Россия — США - РИА Новости, 18.06.2021
В Германии поприветствовали итоги саммита Россия — США
Правительство ФРГ приветствует встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт. РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T14:01
2021-06-18T14:01
россия
штеффен зайберт
джо байден
владимир путин
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в мире
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БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.Встреча лидеров РФ и США прошла в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Байдена, республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году."Федеральный канцлер (Германии Ангела Меркель) еще перед встречей заявила, что приветствует проведение этой встречи, что считает правильным то, что есть пространство для диалога даже там, где есть множество расхождений во мнениях, по конфронтационным темам. Мы приветствуем, что оба президента встретились в Женеве и что они договорились продолжить этот диалог, углубить его, в том числе по важным темам, как контроль над вооружениями, по кибербезопасности, что послы двух стран вернутся в Москву и Вашингтон, это сигнал того, что обе стороны готовы выстраивать интенсивнее их диалог", - заявил он на брифинге в пятницу.Также, по его словам, саммит показал, что "известные расхождения позиций сохраняются". Он при этом не стал отвечать на вопросы об ожиданиях в контексте женевского саммита от двусторонней встречи Меркель с Байденом, которая планируется на середину июля."Я не могу сказать, как будет проходить встреча федерального канцлера с американским президентом по этим темам (контроль над вооружениями, стратегическая стабильность - ред.). Этой встречей было, разумеется, заложено хорошее начало", - добавил Зайберт.
https://ria.ru/20210606/razvedka-1735880159.html
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россия, штеффен зайберт, джо байден, владимир путин, германия, сша, в мире
В Германии поприветствовали итоги саммита Россия — США
14:01 18.06.2021
 
© РИА Новости / Алексей Витвицкий / Перейти в фотобанкФлаг России и Германии в Берлине
Флаг России и Германии в Берлине - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© РИА Новости / Алексей Витвицкий
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Правительство Германии поприветствовала встречу лидеров Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве

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БРЮССЕЛЬ, 18 июн - РИА Новости. Правительство ФРГ приветствует встречу лидеров РФ и США Владимира Путина и Джо Байдена в Женеве, заявил официальный представитель кабмина ФРГ Штеффен Зайберт.
Встреча лидеров РФ и США прошла в среду на женевской вилле Ла Гранж. Это первый российско-американский саммит с момента переговоров Путина с предшественником Байдена, республиканцем Дональдом Трампом в Хельсинки в 2018 году.
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"Федеральный канцлер (Германии Ангела Меркель) еще перед встречей заявила, что приветствует проведение этой встречи, что считает правильным то, что есть пространство для диалога даже там, где есть множество расхождений во мнениях, по конфронтационным темам. Мы приветствуем, что оба президента встретились в Женеве и что они договорились продолжить этот диалог, углубить его, в том числе по важным темам, как контроль над вооружениями, по кибербезопасности, что послы двух стран вернутся в Москву и Вашингтон, это сигнал того, что обе стороны готовы выстраивать интенсивнее их диалог", - заявил он на брифинге в пятницу.
Также, по его словам, саммит показал, что "известные расхождения позиций сохраняются". Он при этом не стал отвечать на вопросы об ожиданиях в контексте женевского саммита от двусторонней встречи Меркель с Байденом, которая планируется на середину июля.
"Я не могу сказать, как будет проходить встреча федерального канцлера с американским президентом по этим темам (контроль над вооружениями, стратегическая стабильность - ред.). Этой встречей было, разумеется, заложено хорошее начало", - добавил Зайберт.
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РоссияШтеффен ЗайбертДжо БайденВладимир ПутинГерманияСШАВ мире
 
 
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