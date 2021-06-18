https://ria.ru/20210618/gari-1737570466.html
Мемориальная доска французскому писателю Ромену Гари появилась в Москве
Мемориальная доска французскому писателю Ромену Гари появилась в Москве - РИА Новости, 18.06.2021
Мемориальная доска французскому писателю Ромену Гари появилась в Москве
Мемориальная памятная доска французскому писателю российского происхождения Ромену Гари была открыта в пятницу в Климентовском переулке, где писатель провел... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T15:30
2021-06-18T15:30
2021-06-18T15:30
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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мемориальная памятная доска французскому писателю российского происхождения Ромену Гари была открыта в пятницу в Климентовском переулке, где писатель провел ранние годы жизни, передает корреспондент РИА Новости.В доме 6 в Клементовском переулке будущий писатель прожил с 1917 по 1921 годы, провел ранние годы своей жизни."Конечно же, Гари был французским писателем... Но вы понимаете прекрасно, что мальчик, который жил в Замоскворечье первые годы своей детской жизни, он воспринял этот мир особенно остро. И вот я думаю, что вот это корневое ощущение русской жизни в нем осталось навсегда. Поэтому это памятник великому французскому писателю, отважному человеку", - заявил в ходе церемонии открытия специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.Ромен Гари (Роман Кацев) - французский писатель русского происхождения, военный летчик, юрист, дипломат, кавалер ордена Почетного легиона. Единственный писатель, дважды получивший Гонкуровскую премию - за романы "Корни неба" и "Вся жизнь впереди" (под псевдонимом Эмиль Ажар).
https://ria.ru/20210615/knigi-1735695268.html
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РИА Новости
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книги, новости культуры, михаил швыдкой
Мемориальная доска французскому писателю Ромену Гари появилась в Москве
Мемориальная доска французскому писателю Ромену Гари появилась в Москве
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Мемориальная памятная доска французскому писателю российского происхождения Ромену Гари была открыта в пятницу в Климентовском переулке, где писатель провел ранние годы жизни, передает корреспондент РИА Новости.
В доме 6 в Клементовском переулке будущий писатель прожил с 1917 по 1921 годы, провел ранние годы своей жизни.
"Конечно же, Гари был французским писателем... Но вы понимаете прекрасно, что мальчик, который жил в Замоскворечье первые годы своей детской жизни, он воспринял этот мир особенно остро. И вот я думаю, что вот это корневое ощущение русской жизни в нем осталось навсегда. Поэтому это памятник великому французскому писателю, отважному человеку", - заявил в ходе церемонии открытия специальный представитель президента РФ по международному культурному сотрудничеству, художественный руководитель Московского театра мюзикла Михаил Швыдкой.
Ромен Гари (Роман Кацев) - французский писатель русского происхождения, военный летчик, юрист, дипломат, кавалер ордена Почетного легиона. Единственный писатель, дважды получивший Гонкуровскую премию - за романы "Корни неба" и "Вся жизнь впереди" (под псевдонимом Эмиль Ажар).