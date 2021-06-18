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На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа
На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа - РИА Новости, 18.06.2021
На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа
Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T18:24
2021-06-18T18:24
2021-06-18T19:05
россия
алексей данилов
дмитрий фирташ (предприниматель)
в мире
украина
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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявил в пятницу секретарь ведомства Алексей Данилов."Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича", - заявил Данилов на брифинге.По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ."Решением СНБО были применены санкции к четырем юридическим лицам и шести физическим лицам, которые аффилированы к спецслужбам РФ. Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны. Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США", - добавил Данилов.
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россия, алексей данилов, дмитрий фирташ (предприниматель), в мире, украина
На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа
18:24 18.06.2021 (обновлено: 19:05 18.06.2021)
СНБО Украины принял решение ввести санкции против российского бизнесмена Фукса
КИЕВ, 18 июн - РИА Новости.
Совет национальной безопасности и обороны Украины
(СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа
, заявил в пятницу секретарь ведомства Алексей Данилов.
"Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича", - заявил Данилов на брифинге.
По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ.
"Решением СНБО были применены санкции к четырем юридическим лицам и шести физическим лицам, которые аффилированы к спецслужбам РФ. Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны. Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США", - добавил Данилов.