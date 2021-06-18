https://ria.ru/20210618/fuks-1737614618.html

На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа

На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа - РИА Новости, 18.06.2021

На Украине ввели санкции против бизнесменов Фукса и Фирташа

Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T18:24

2021-06-18T18:24

2021-06-18T19:05

россия

алексей данилов

дмитрий фирташ (предприниматель)

в мире

украина

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КИЕВ, 18 июн - РИА Новости. Совет национальной безопасности и обороны Украины (СНБО) решил ввести санкции против российского бизнесмена Павла Фукса и украинского бизнесмена Дмитрия Фирташа, заявил в пятницу секретарь ведомства Алексей Данилов."Сегодня против российского бизнесмена Павла Фукса был введен полный комплект санкций…Сегодня были введены санкции в отношении Фирташа Дмитриева Васильевича", - заявил Данилов на брифинге.По его словам, санкции против Фукса введены в связи с его причастностью к незаконному получению лицензий на добычу полезных ископаемых. Санкции против Фирташа введены в связи с его якобы причастностью к поставкам сырья, а именно титана, на военные предприятия РФ."Решением СНБО были применены санкции к четырем юридическим лицам и шести физическим лицам, которые аффилированы к спецслужбам РФ. Это юридические и физические лица, непосредственно причастные к разработке компонентов вируса NotPetya. Они осуществляли его администрирование, модерацию, организовывали кибератаки на объекты критической инфраструктуры нашей страны. Также было установлено, что эти киберпреступники внесены в санкционные списки США", - добавил Данилов.

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россия, алексей данилов, дмитрий фирташ (предприниматель), в мире, украина