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Сбер Управление Активами будет управлять средствами фонда "Лиги Мечты"

Сбер Управление Активами будет управлять средствами фонда "Лиги Мечты" - РИА Новости, 18.06.2021

Сбер Управление Активами будет управлять средствами фонда "Лиги Мечты"

Сбер Управление Активами приступил к управлению средствами фонда целевого капитала, созданного для поддержки и развития благотворительной программы "Лига... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:35

2021-06-18T12:35

2021-06-18T12:35

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МОСКВА,18 июн – Пресс-служба ПАО Сбербанк. Сбер Управление Активами приступил к управлению средствами фонда целевого капитала, созданного для поддержки и развития благотворительной программы "Лига Мечты". Этот эндаумент стал двенадцатым фондом целевого капитала под управлением Сбер Управление Активами. Общий объём средств фондов в управлении составляет 5,5 миллиарда рублей. "Лига Мечты" — это комплексная программа физической, психологической и социальной реабилитации детей и взрослых с особенностями развития (детский церебральный паралич, аутизм, синдром Дауна и другие нозологии), основанная на занятиях сложнокоординационными видами спорта. Горные лыжи, роллер-спорт, скалолазание, каякинг становятся настоящим спортивным увлечением для детей и взрослых с инвалидностью. Проект был запущен в январе 2014 года Натальей и Сергеем Белоголовцевыми с помощью команды волонтёров на базе горнолыжных курортов Москвы и Московской области. "Для эффективной реализации благотворительных и социальных программ важны системность и устойчивое финансирование. Фонды целевого капитала помогают повысить эффективность использования средств жертвователей, потому что позволяют создать регулярный и прогнозируемый финансовый поток для нужд социальных инициатив. Сбер Управление Активами, как одна из старейших управляющих компаний в России, помогает фондам целевого капитала обеспечивать финансовую основу для своей деятельности на протяжении десятилетий. Наша команда обладает обширным опытом и высокой квалификацией для того, чтобы выстроить максимально эффективное и надёжное взаимодействие связки фонда целевого капитала и управляющей компании", - сообщил генеральный директор Сбер Управление Активами Евгений Зайцев.Пожертвования в фонд "Лига Мечты" могут делать физические и юридические лица. Доход от инвестирования будет направляться на реализацию программ реабилитации и социализации детей и взрослых с особенностями развития. Для "Лиги Мечты" фонд целевого капитала — это возможность устойчивого развития, помощь в сложных экономических ситуациях, а также дополнительный ресурс для финансирования направлений программы, на которые сложно привлекать средства доноров — например, на разработку и апробацию новых методик."На момент создания эндаумента "Лига Мечты" уже была известной организацией с надёжной репутацией. Наши программы работают в более чем 40 регионах России, мы обучили более 700 инструкторов, а дети с особенностями развития приезжают заниматься горнолыжным или роллер-спортом, каякингом или скалолазанием и для удовольствия, и для реабилитации. Их увлечения становятся их "лечением". Терапевтический спорт — простой и доступный способ научиться лучше ходить, больше общаться, стать более уверенными и независимыми, планировать свой профессиональный путь. Фонд целевого капитала "Лига Мечты" — это финансовая свобода и возможность не волноваться о том, как профинансировать программы, на которые сложнее привлекать средства. Нашим донорам наличие такой поддержки тоже даёт спокойствие, потому что они знают, что, если завтра они не смогут сделать своё регулярное пожертвование, их средства, пожертвованные в фонд, продолжат работать во благо программы. Фонд "Лиги Мечты" уже создан, и мы без сомнения заинтересованы в увеличении его объёмов. Мы всегда рады новым партнёрствам, потому что хотим обеспечить достойную помощь нашим подопечным, несмотря ни на какие кризисные ситуации в мире и в экономике", - отметила член правления и финансовый директор программы "Лига Мечты" Анна Шилова.В настоящее время программа работает более чем в 40 регионах на 110 спортивных объектах и помогла уже тысячам людей с ограниченными возможностями здоровья. В феврале 2021 года "Лига Мечты" открыла свой первый Семейный центр в Москве. В новом пространстве проходят занятия по вокалу, театральному искусству, живописи, арт-терапии и терапевтическому спорту, а также занятия для совместного посещения всей семьей и отдельные занятия для родителей, в числе которых психологические тренинги и медитативные практики. Сбер Управление Активами — крупнейшая (более 1,3 триллиона рублей активов под управлением), одна из старейших и наиболее успешных управляющих компаний в России. Инвестиционная команда компании обладает огромным опытом и экспертизой управления средствами институциональных клиентов. Сбер Управление Активами неизменно поддерживает наивысшие рейтинги надёжности от Эксперт РА (А++) и НРА (ААА). Обладает широким профилем институциональных клиентов — НПФ, страховые компании, компенсационные и эндаумент-фонды. Сбер Управление Активами управляет средствами 32 институциональных клиентов, среди которых Пенсионный фонд России, НПФ "Открытие", НПФ "Сургутнефтегаз", НПФ "Ренессанс пенсии", Федеральный общественно-государственный фонд по защите прав вкладчиков и акционеров и другие.Партнерский материал. МИА "Россия сегодня" не несет ответственности за содержание материала. Товары и услуги подлежат обязательной сертификации.Заявка на размещение пресс-релиза.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

пресс-релизы