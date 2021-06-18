https://ria.ru/20210618/flot-1737547886.html
Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды
Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды - РИА Новости, 18.06.2021
Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды
Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:42
2021-06-18T12:42
2021-06-18T13:14
подтопления в крыму
россия
янина павленко
черноморский флот вмф россии
ялта
республика крым
безопасность
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737526576_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_8d41c87798e62e9aa3abaecc03833ea8.jpg
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обратилась к командующему ЧФ адмиралу Игорю Осипову для оказания помощи городу техникой и людьми после ливней, которые привели к выходу из русел рек и подтоплению территорий."Формируются мобильные подразделения Черноморского флота для оказания помощи в городском округе Ялты", - сообщили в пресс-службе. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, уточнили в пресс-службе.
https://ria.ru/20210618/yalta-1737544182.html
россия
ялта
республика крым
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2021
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737526576_171:295:802:768_1920x0_80_0_0_2aab222dfb20a8ca83aeda64984856b4.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
подтопления в крыму, россия, янина павленко, черноморский флот вмф россии, ялта, республика крым, безопасность
Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды
12:42 18.06.2021 (обновлено: 13:14 18.06.2021)
Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте из-за непогоды