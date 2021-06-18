https://ria.ru/20210618/flot-1737547886.html

Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды

Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды - РИА Новости, 18.06.2021

Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды

Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:42

2021-06-18T12:42

2021-06-18T13:14

подтопления в крыму

россия

янина павленко

черноморский флот вмф россии

ялта

республика крым

безопасность

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdn23.img.ria.ru/images/07e5/06/12/1737526576_0:192:1024:768_1920x0_80_0_0_8d41c87798e62e9aa3abaecc03833ea8.jpg

СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обратилась к командующему ЧФ адмиралу Игорю Осипову для оказания помощи городу техникой и людьми после ливней, которые привели к выходу из русел рек и подтоплению территорий."Формируются мобильные подразделения Черноморского флота для оказания помощи в городском округе Ялты", - сообщили в пресс-службе. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, уточнили в пресс-службе.

https://ria.ru/20210618/yalta-1737544182.html

россия

ялта

республика крым

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2021

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

подтопления в крыму, россия, янина павленко, черноморский флот вмф россии, ялта, республика крым, безопасность