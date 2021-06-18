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Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды
Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды - РИА Новости, 18.06.2021
Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды
Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА... РИА Новости, 18.06.2021
2021-06-18T12:42
2021-06-18T13:14
подтопления в крыму
россия
янина павленко
черноморский флот вмф россии
ялта
республика крым
безопасность
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СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обратилась к командующему ЧФ адмиралу Игорю Осипову для оказания помощи городу техникой и людьми после ливней, которые привели к выходу из русел рек и подтоплению территорий."Формируются мобильные подразделения Черноморского флота для оказания помощи в городском округе Ялты", - сообщили в пресс-службе. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, уточнили в пресс-службе.
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подтопления в крыму, россия, янина павленко, черноморский флот вмф россии, ялта, республика крым, безопасность
Черноморский флот окажет помощь Ялте из-за непогоды
12:42 18.06.2021 (обновлено: 13:14 18.06.2021)
 
© Фото : сайт мэрии ЯлтыПоследствия ливней в Ялте
Последствия ливней в Ялте - РИА Новости, 1920, 18.06.2021
© Фото : сайт мэрии Ялты

Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте из-за непогоды

Читать ria.ru в
СИМФЕРОПОЛЬ, 18 июн – РИА Новости. Подразделения Черноморского флота формируются для оказания помощи Ялте, в город отправится тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, сообщили РИА Новости в пресс-службе флота.
Ранее глава администрации Ялты Янина Павленко сообщила, что обратилась к командующему ЧФ адмиралу Игорю Осипову для оказания помощи городу техникой и людьми после ливней, которые привели к выходу из русел рек и подтоплению территорий.
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"Формируются мобильные подразделения Черноморского флота для оказания помощи в городском округе Ялты", - сообщили в пресс-службе. Состав и численность подразделений уточняются, в Ялту будет направлена в том числе тяжелая техника и автомобили повышенной проходимости, уточнили в пресс-службе.
 
Подтопления в КрымуРоссияЯнина ПавленкоЧерноморский флот ВМФ РоссииЯлтаРеспублика КрымБезопасность
 
 
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