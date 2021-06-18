https://ria.ru/20210618/feyki-1737544909.html

В Кремле пояснили, почему Путин не подписал закон о борьбе с фейками

В Кремле пояснили, почему Путин не подписал закон о борьбе с фейками - РИА Новости, 18.06.2021

В Кремле пояснили, почему Путин не подписал закон о борьбе с фейками

Президент РФ Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фейками, поскольку у него появились вопросы к частям, где речь идет об освобождении от ответственности, РИА Новости, 18.06.2021

2021-06-18T12:31

2021-06-18T12:31

2021-06-18T12:39

госдума рф

дмитрий песков

россия

владимир путин

общество

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МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фейками, поскольку у него появились вопросы к частям, где речь идет об освобождении от ответственности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.Законопроектом уточнялось одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, – если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение. В пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин отклонил принятый Госдумой документ.

https://ria.ru/20210618/zakon-1737545064.html

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госдума рф, дмитрий песков, россия, владимир путин, общество