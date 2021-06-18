В Кремле пояснили, почему Путин не подписал закон о борьбе с фейками
12:31 18.06.2021 (обновлено: 12:39 18.06.2021)
© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкПрезидент РФ Владимир Путин проводит встречу в режиме видеоконференции с выпускниками IV потока программы развития кадрового управленческого резерва Высшей школы государственного управления
В Кремле пояснили, почему Путин наложил вето на закон о борьбе с фейками
МОСКВА, 18 июн - РИА Новости. Президент РФ Владимир Путин не подписал закон о борьбе с фейками, поскольку у него появились вопросы к частям, где речь идет об освобождении от ответственности, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Законопроектом уточнялось одно из оснований освобождения редакции, главного редактора, журналиста от ответственности за распространение сведений, не соответствующих действительности, – если такая информация является дословным воспроизведением сообщений и материалов или их фрагментов, распространенных другим СМИ, в том числе сетевым изданием, главный редактор которого может быть установлен и привлечен к ответственности за данное нарушение. В пятницу стало известно, что президент РФ Владимир Путин отклонил принятый Госдумой документ.
"Это связано с тем, что у президента появились вопросы к некоторым частям закона, в частности, к частям, где идет речь об освобождении от ответственности. Поэтому президент посчитал нужным вернуть. И уже этот закон будет дорабатываться осенью", - рассказал Песков журналистам, отвечая на вопрос о причинах наложения вето на законопроект.